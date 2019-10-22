Последний аккорд лета: в Украине наблюдается потепление

Фото: meteo.gov.ua

Сегодня, 22 октября, синоптики прогнозируют теплую солнечную погоду на большей части территории Украины.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеоцентре.

Самую низкую дневную температура обещают от +16 градусов в юго-восточных областях. На западе тепло - от +22 до +24 градусов по Цельсию. По всей территории страны - переменная облачность. Осадков не ожидают.

Ночью температура опустится в среднем до +8, а местами до +6 градусов. Кое-где возможны утренние и вечерние туманы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине прогнозируют рекордные морозы зимой

Украину с утра 21 октября накрыло облаком угарного газа. Уровень загрязнения самый высокий в Европе, на уровне с промышленно загрязненными районами Китая.