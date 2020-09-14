Последние дни тепла: какие изменения готовит погода

15 сентября будет теплый и сухой день. Фото: pixabay

Во вторник, 15 сентября, в Украине будет сухая, теплая и солнечная погода.

Ветер - северо-западный, небольшой или умеренный, сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

По ее словам, температура воздуха днем ​​достигнет +24 ...29°С. На Сумщине и в северных районах Черниговщины +21 ...24°С. В Киеве завтра - без изменений, сухо, ясно, +25°С.

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В среду-четверг будет пик тепла, 25 ...31°С, а уже 18, 19 и 20 сентября температура опустится до +12 ...18°С. Лишь на юге будет на несколько градусов теплее.

Атмосферный фронт привлечет в четверг в Украине дожди, сначала на западные области, затем пройдет по северу и немного по центру. Восточные области и южную часть почти не тронет. Там - очень сухо и, соответственно, пожароопасно.

Ближе к следующим выходным в Украине ожидается похолодание и даже заморозки. Ощутимое похолодание накроет регионы 18 сентября.