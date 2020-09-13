Похолодание и заморозки: Погода в Украине на неделю

Украину накроет антициклон Leiki. Фото: Pixabay

Ближе к следующим выходным в Украине ожидается похолодание и даже заморозки. Ощутимое похолодание накроет регионы 18 сентября.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее прогнозу, в пятницу температура воздуха днем ​​снизится до 12-17 градусов тепла.

"А вот в ночные часы в конце недели в Украине уже даже вероятны первые заморозки, кроме южной части. Эту очень важную информацию еще буду уточнять. Однако не пренебрегите этим, пусть и даже предыдущим прогнозом! Попугала грядущим похолоданием, теперь греемся. Потому что все же впереди - еще целая неделя чудесной солнечной теплой погоды", - написала Диденко.

В понедельник, 14 сентября, ожидается солнечная и сухая погода. Однако Украину накроет антициклон Leiki.

"Температура воздуха также ожидается комфортной, +23+27 градусов, на Закарпатье и в южной части местами +28+30 градусов. В Киеве завтра этот осенний рахат-лукум продлится. В столице 14-го сентября будет солнечно и + 25 градусов. Так еще потревожит несколько дней", - говорится в сообщении.

Бабье лето придет в Украину дважды, первая его волна накроет страну уже в сентябре. До 20-х чисел первый месяц осени будет очень теплым, а то и жарким. Третья декада сентября начнется с похолодания и кратковременных дождей, но конец месяца также порадует теплом, говорит народный синоптик Владимир Деркач.