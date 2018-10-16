Последнее предупреждение: с 16 октября водителей-нарушителей ждут штрафы

Автор: facebook.com/Bilosh С 16 октября патрульные полицейские начнут привлекать к ответственности водителей за превышение установленных ограничений скорости движения

С 16 октября патрульные полицейские начнут привлекать к ответственности водителей за превышение установленных ограничений скорости движения.

Пилотный режим по контролю скорости закончился 15 октября, сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Пилотный режим по контролю скорости закончился. Уже с 16 октября мы не ограничимся профилактической беседой и предупреждением о повышенной опасности данного правонарушения. Напоминаю! За превышение более чем на 20 км/ч - штраф - 255 грн. За превышение более чем на 50 км/ч - штраф - 510 грн. Предупреждали, объясняли, рассказывали - теперь уже не обижайтесь", - написал он в Facebook.

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Алексей Билошицкий также добавил карту, где обозначены места использования приборов контроля скорости. Места будут меняться и добавляться, а карта будет постоянно обновляться.

Автор: facebook.com/Bilosh Карта, где обозначены места использования приборов контроля скорости

С 8 октября патрульная полиция начала использовать устройства измерения скорости TruCam. Делают это в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения. В течение первой недели патрульная полиция использовала TruCam в пилотном режиме для профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению.