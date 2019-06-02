После заявлений Зеленского в Киеве стали чаще покупать шаурму

В Киеве стали чаще покупать шаурму. Фото: Instagram

Рынок шаурмы в Киеве вырос после ряда заявлений президента Украины Владимира Зеленского.

Киевские продавцы уверяют, что за последние несколько дней, после постов Зеленского о шаурме, продажи этого продукта в украинской столице "выросли минимум вдвое", сообщают столичные СМИ со ссылкой на данные местных предпринимателей.

Реклама Зеленского также способствовала подорожанию продукта. После его поста в Facebook в кафе, где он ел шаурму, появилось "президентское комбо" — шаурма и стаканчик кофе за 89 гривен. При этом средняя цена этого продукта в столице — 50-60 гривен.

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В своем посте Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее "решением" в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду. Еще раньше он написал пост ко дню Киева, в котором сообщил, что для него столица — это "запах цветущих лип и шаурмы возле метро".