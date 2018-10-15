После взрывов в Ичне в больницах заходится 91 эвакуированный человек

Взрывы в Ичне почти завершились. Фото: 112 канал

В медицинских учреждениях в Ичне находится 91 человек, в том числе один ребенок, среди эвакуированных в результате пожара и детонации боеприпасов.

"Пиротехническими подразделениями отработано 7 заявок (с начала привлечения - 238). Проверено и очищено от взрывоопасных предметов 21 населенный пункт", - говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели продолжают проводить комиссионные обследования жилых зданий, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения, уже обследовано 3529 объектов с 9713.