После выборов в патриотов опустились руки

Виктор Бобыренко: для патриотов моветон сотрудничать с теми, кто говорит: "Какая разница, на каком языке говорит" Фото: Gazeta.ua

Украинское общество пестрое и неоднородное. Активная проукраинская часть дезориентирована.

Говорит в интервью журналу "Країна" политолог Виктор Бобыренко.

"Проукраинская часть хочет европейского развития. Есть те, кто вдохновенно поддерживает пророссийские силы. И есть большинство, которое можно качнуть. 2014-го оно поддержало проевропейских пассионариев. Сейчас устало от войны и уверовало в низкие тарифы, высокую пенсию, мир и дружбу", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский думает, что Путин не хочет конфликта. Это - его самая большая ошибка

По его словам, среди проукраинских пассионариев поддержка Зеленского - редкость.

"Для них моветон сотрудничать с теми, кто говорит: "Какая разница, на каком языке говорить".

Активная часть общества которая могла бы стать предохранителем от реванша, - распылена, не имеет лидера. Она разочарована, у нее опустились руки. Эти люди вкладывали свои средства, здоровье, жизнь. Воевали за Украину. А получилось, что большинству этого не надо. Поэтому прячется в кокон и готовит возможности выжить", - добавляет Виктор Бобыренко.

Полное интервью с Виктором Бобыренко читайте в журнале "Країна" от 15 августа.