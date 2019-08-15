После выборов в патриотов опустились руки

 
Ексклюзивы
1/5
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 999
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 270
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1476
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1872
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1845
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1269
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6579
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1665
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 954
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1602
Фото
Все фото
28
7
5
5
13
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
За ящик манго заплатила 1 евро - украинка рассказала о жизни в Голландии
За ящик манго заплатила 1 евро - украинка рассказала о жизни в Голландии
Популярные портретные куклы - переселенка рассказала о бизнес на игрушках
Популярные портретные куклы - переселенка рассказала о бизнес на игрушках
В метро нашли двойника Зеленского
В метро нашли двойника Зеленского
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
Видео
Все видео
Зеленского просят очистить Умань от коррупции и посодействовать строительству синагоги
Зеленского просят очистить Умань от коррупции и посодействовать строительству синагоги
Грымчаку избирают меру пресечения: онлайн-трансляция заседания
Грымчаку избирают меру пресечения: онлайн-трансляция заседания
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
"Квартал 95" впервые проехался по Зеленскому и его команде
"Квартал 95" впервые проехался по Зеленскому и его команде
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 4311
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1476
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1872
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6579
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4727
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 августа 2019
Просмотров: 657
Зустріч випускників
Сестра Наталія закінчила школу 10 років тому. У столиці вивчилася на юриста. Тепер робить манікюр у салоні краси навпроти колишньої альма-матер. У ...
воскресенье, 18 августа 2019 14:20

После выборов в патриотов опустились руки

8 Комментировать
После выборов в патриотов опустились руки
Виктор Бобыренко: для патриотов моветон сотрудничать с теми, кто говорит: "Какая разница, на каком языке говорит" Фото: Gazeta.ua

Украинское общество пестрое и неоднородное. Активная проукраинская часть дезориентирована.

Говорит в интервью журналу "Країна" политолог Виктор Бобыренко.

"Проукраинская часть хочет европейского развития. Есть те, кто вдохновенно поддерживает пророссийские силы. И есть большинство, которое можно качнуть. 2014-го оно поддержало проевропейских пассионариев. Сейчас устало от войны и уверовало в низкие тарифы, высокую пенсию, мир и дружбу", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский думает, что Путин не хочет конфликта. Это - его самая большая ошибка

По его словам, среди проукраинских пассионариев поддержка Зеленского - редкость.

"Для них моветон сотрудничать с теми, кто говорит: "Какая разница, на каком языке говорить".
Активная часть общества которая могла бы стать предохранителем от реванша, - распылена, не имеет лидера. Она разочарована, у нее опустились руки. Эти люди вкладывали свои средства, здоровье, жизнь. Воевали за Украину. А получилось, что большинству этого не надо. Поэтому прячется в кокон и готовит возможности выжить", - добавляет Виктор Бобыренко.

Полное интервью с Виктором Бобыренко читайте в журнале "Країна" от 15 августа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
8 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «После выборов в патриотов опустились руки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

8

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
августа

Крики людей и животных охватили Хортицу

Самое читаемое
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
28
 Просмотров: 79755
В метро нашли двойника Зеленского
В метро нашли двойника Зеленского
5
 Просмотров: 21853
Добивал на глазах у дочери: подробности кровавого нападения киевлянина на бывшую жену
Добивал на глазах у дочери: подробности кровавого нападения киевлянина на бывшую жену
 Просмотров: 17505
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
 3 Просмотров: 16047
После выборов в патриотов опустились руки
После выборов в патриотов опустились руки
 8 Просмотров: 13115
Общество
В оккупированном Донецке возникли серьезные проблемы: подробности
В оккупированном Донецке возникли серьезные проблемы: подробности Просмотров: 405
Очередная глупость: в Зеленского раскритиковали Hyperloop
Очередная глупость: в Зеленского раскритиковали Hyperloop Просмотров: 1593
Яблочный Спас вернет летнюю жару в Украину: синоптик уточнила прогноз погоды
Яблочный Спас вернет летнюю жару в Украину: синоптик уточнила прогноз погоды Просмотров: 1215
Украинцы избегают вакцинации: назвали 2 причины
Украинцы избегают вакцинации: назвали 2 причины Просмотров: 1125
В США рассекретили документы о Чернобыльской катастрофе
В США рассекретили документы о Чернобыльской катастрофе Просмотров: 2376
Больше всего комментируют
8
После выборов в патриотов опустились руки
5
Совок бессмертный - в сети раскритиковали подготовку к празднованию Дня Независимости
4
Инициативу Зеленского разгромили: Может, Артур Пирожков возглавит Шествие достоинства?
3
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
3
НАБУ открыло дело против Грицака
Голосов: 43377
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua