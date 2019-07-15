"После выборов президента в стране царит безвластие" - Жадан

Сергей Жадан: С момента президентских выборов атмосфера в стране наэлектризованная. Фото: Тарас Подолян

Харьковские власти в июне приняли решение о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова, а на днях возобновили снесенный памятник последнему. Это пиар-ход городского головы Кернеса.

Говорит в интервью журналу "Країна" писатель Сергей Жадан.

"Геннадий Адольфович готовится к выборам, пытается подогреть и консолидировать свой и без того стабильный электорат. В стране фактически царит безвластие. Нарушив закон, он ничем не рискует (за распространение и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима представителю власти грозит лишение свободы на 5-10 лет. - Gazeta.ua). Кернес никогда не скрывал своих взглядов. Хотя пять лет вынужден был подстраиваться под риторику Киева. Теперь у него развязались руки. Не должен сдерживаться", - объясняет он.

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В Харькове и всей Украине накануне выборов подогревается и проукраинская часть, и пророссийская, считает Сергей Жадан.

"Это создает напряжение. С момента президентских выборов атмосфера наэлектризованная. Думаю, это будет продолжаться до завершения парламентской кампании.

Но такое - по всей стране. Украина находится в зоне риска. После выборов президента у нас второй месяц полное безвластие. Местные политики делают, что хотят. Центральная власть не дает вменяемых сигналов. Все - в подвешенном состоянии", - добавляет писатель.

Полное интервью с Сергеем Жаданом читайте в журнала "Країна" от 18 июня.