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среда, 10 марта 2021 23:52

"После университета надо отработать в опасном районе" - Украинка о зарплатах в Турции
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Наталья рассказала, сколько зарабатывают учителя в Турции
Фото: nataliya_sonmez
Наталья рассказала, сколько зарабатывают учителя в Турции
Наталья рассказала, сколько зарабатывают учителя в Турции
Наталья рассказала, сколько зарабатывают учителя в Турции
Наталья рассказала, сколько зарабатывают учителя в Турции

Наталья Сонмеж, живущая в Турции, рассказала о зарплатах в Турции. В частности, учителя и врачи здесь неплохо зарабатывают в отличие от украинских коллег.

"В Турции разделяют учителей и врачей на государственных и частных. Дело в том, что после выпуска из университета молодых специалистов на 3 года отправляют в дальние уголки страны: кому как повезет, но как правило направляют на Восток страны , где ситуация совсем неспокойная (еще до сих пор есть террористические группы (PKK)), люди там "глубоко" традиционные и работать и жить в таком селе или городе довольно неспокойно. В 90-х годах сколько было убитых курдской группой учителей и врачей , которых направляли на Восток для развития региона, осадок остается до сих пор, поэтому большинство учителей выбирают путь учительства в частных школах, где зарплаты ниже, ну но более безопасно", - говорит Наталья.

По данным в интернете средняя зарплата врача в государственной школе - 1100 $. В частных (колеблется от города, в Анкаре примерно 603 $. Полицейский имеет - 1300 $, юрист - 2100 $

инженеры - 1700-2300 $, кассир - 800 $, стоматолог - 1850$.

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"Но из этой суммы вычисляют налог на доход, который составляет от 15 до 40% + другие налоги. Например, минимальная зарплата составляет 2825 лир (15% налог), чистая зарплата - 2400 лир (323 доллара)", - объясняет Наталья.

Чем выше зарплата тем выше налог.

"Например учителя в нашей школе чистыми зарабатывают от 2800 до 5000 лир ( 376 - 671 $). В Турции большой разрыв между малоимущими (которые зарабатывают минимальную ЗП и держатся за нее двумя руками, чтобы прокормить семью) и богатыми (которые живут ни в чем себе не отказывая), а средний класс - исчезающий вид", - говорит украинка.

В последние несколько лет, иностранцы едут в Китай, чтобы заработать. Об этом рассказывает Полина, которая живет в городе Дапен в Китае. Здесь готовы платить приезжим в несколько раз больше, получая опыт и знания в ответ. Это очень выгодно для иностранцев так и для китайцев.

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