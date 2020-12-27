После праздников нас ждет наихудший этап пандемии - инфекционист

Инфекционист рассказал, что главная пандемия еще впереди. Фото: Reuters

Наихудший этап пандемии ждет мир после праздников.

"Мы очень вероятно можем увидеть послепраздничную вспышку, я имею в виду Рождество и Новый год", - сказал глава Центра инфекционных и аллергических заболеваний США доктор Энтони Фаучи, сообщают американские СМИ.

Новый всплеск распространения вируса может быть связан с периодом зимних праздников. Людям сложно оставаться дома, сложно быть наедине в период праздников, поэтому он ожидает ухудшения ситуации.

Фаучи высказал прогноз относительно того, когда после вакцинации появится коллективный иммунитет к вирусу.

"Я думаю, что возможно, это произойдет к середине-концу следующего лета. Поэтому я надеюсь, что к осени мы получим этот необходимый процент людей", - сказал он.

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Напомним, для украинцев утвердили национальный план вакцинации от коронавируса. Его будут проводить в четыре этапа в течение 2021-2022 годов.