Посидите за столом с самыми дорогими: министр призвал оставаться дома на Пасху

 
Ексклюзивы
1/5
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 270
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 1737
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 558
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 1368
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 819
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
2 Просмотров: 252
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик о наибольших ошибках водителей
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик о наибольших ошибках водителей
Просмотров: 2727
Лайфхаки для изучения популярных иностранных языков
Лайфхаки для изучения популярных иностранных языков
Просмотров: 162
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был на самом деле "директор Украины"
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был на самом деле "директор Украины"
Просмотров: 936
Очки Мендель вытеснили то, что говорит Зеленский
Очки Мендель вытеснили то, что говорит Зеленский
Просмотров: 927
Фото
Все фото
5
8
8
12
5
Страстная суббота. Что сегодня запрещает церковь
Страстная суббота. Что сегодня запрещает церковь
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
&quot;Высокие цены и отсутствие улыбок&quot; - украинка о том, что ее поразило после возвращения в Украину
"Высокие цены и отсутствие улыбок" - украинка о том, что ее поразило после возвращения в Украину
&quot;Супермамой&quot; стала организатор праздников, которая строго воспитывает детей
"Супермамой" стала организатор праздников, которая строго воспитывает детей
Видео
Все видео
Онлайн-кинотеатр Takflix запустил интерфейс для коллективного просмотра
Онлайн-кинотеатр Takflix запустил интерфейс для коллективного просмотра
Не трогайте деревья. У нас дети: на Волыне селяне просят остановить сплошную вырубку леса
Не трогайте деревья. У нас дети: на Волыне селяне просят остановить сплошную вырубку леса
Взяла самую низкую ноту в истории - женщина установила мировой рекорд
Взяла самую низкую ноту в истории - женщина установила мировой рекорд
В Украине массово вакцинируют граждан Китая: видео
В Украине массово вакцинируют граждан Китая: видео
В Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Люди встретились с мэром
В Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Люди встретились с мэром
Интервью
1/5
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 333
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 1737
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 1368
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 819
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик о наибольших ошибках водителей
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик о наибольших ошибках водителей
Просмотров: 2727
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
30 апреля 2021
Просмотров: 405
Ворог
Ще чотири роки тому я просто вмазав би йому по обличчю. Можливо, навіть не один раз. Я був таким. Не агресивним, ні. Швидше рішучим. Але все ж були ...
суббота, 01 мая 2021 13:02

Посидите за столом с самыми дорогими: министр призвал оставаться дома на Пасху

  Комментировать
Посидите за столом с самыми дорогими: министр призвал оставаться дома на Пасху
Пожилых людей призывали оставаться дома и приобщиться к богослужений онлайн. Фото: pixabay.com

Украинцев призвали соблюдать все правила карантина на Пасху, а пожилых людей оставаться дома и приобщиться к богослужениям онлайн.

Об этом написал в соцсетях министр здравоохранения Максим Степанов.

"Друзья, хочу, чтобы светлый праздник Пасхи для всех нас не был испорчен коварной болезнью. Поэтому в очередной раз призываю всех соблюдать противоэпидемические правила. Людям старшего возраста желательно остаться дома - смотреть богослужения онлайн и дождаться, когда сын, дочь или внуки принесут уже освященную пасочку с церкви ", - написал Степанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Степанов сообщил, когда будет новая вспышка коронавируса

Он добавил, что в Украине решили не делать дополнительных ограничений на праздники, но просят граждан проявить сознательность и самостоятельно принять все меры.

"Чтобы разговеться и отдать дань традициям - не обязательно собираться большими компаниями. Посидите за столом с самыми дорогими, а дальние поездки к родным и друзьям отложите на более безопасные времена", - добавил министр.

На Пасху священнослужители обещают соблюдать все карантинные рекомендации Минздрава. Архиепископ Православной церкви Украины Евстратий Зоря рассказал, что прихожане смогут помолиться внутри, но освящение пищи будет проходить на улице. В храме будет ограниченное количество мест. Освящение на улице будет проходить с соблюдением необходимой дистанции в субботу и в воскресенье. На заводах и в магазинах священнослужители ПЦУ будут освящать куличи, которые потом смогут купить прихожане.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Посидите за столом с самыми дорогими: министр призвал оставаться дома на Пасху». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
мая

Збили американский самолет-разведчик

Появилась первая в мире почтовая марка

Женщина совершила самое красивое в мире самоубийство

Нацисты уничтожили всех евреев в городе

Врезался на скорости 218 км/ч: погиб чемпион "Формулы-1"

Самое читаемое
Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19
Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19 Просмотров: 23823
Дочь звезды мирового тенниса поразила голыми фото
Дочь звезды мирового тенниса поразила голыми фото
4
 Просмотров: 12312
Астафьева и любимая Неймара позировали без нижнего белья, а велосипедистка прикрыла бюст арбузом - что публикуют звезды
Астафьева и любимая Неймара позировали без нижнего белья, а велосипедистка прикрыла бюст арбузом - что публикуют звезды
9
 Просмотров: 7444
Гороскоп на 30 апреля: три знака, которым сегодня надо отдохнуть
Гороскоп на 30 апреля: три знака, которым сегодня надо отдохнуть
 Просмотров: 7299
Пьют ежедневно: 102-летние близняшки поделились секретом долголетия
Пьют ежедневно: 102-летние близняшки поделились секретом долголетия
3
 Просмотров: 6543
Общество
Какой будет погода в мае: прогноз синоптика
Какой будет погода в мае: прогноз синоптика Просмотров: 27
Отсрочили закрытия школ-интернатов на год
Отсрочили закрытия школ-интернатов на год Просмотров: 54
Обновили список карантинных зон: количество "красных" областей уменьшилась до семи
Обновили список карантинных зон: количество "красных" областей уменьшилась до семи Просмотров: 180
Какой будет погода на Пасху
Какой будет погода на Пасху Просмотров: 144
8549 новых случаев COVID-19: ситуация с коронавирусом за последние сутки
8549 новых случаев COVID-19: ситуация с коронавирусом за последние сутки Просмотров: 279
Больше всего комментируют
7
Антоненко выпустили из-под стражи
4
Верховная Рада хочет законодательно запретить подавать воду в Крым
3
Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента
2
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
2
Киев освободили от МАФ-вагончиков: фото до и после
Голосов: 56086
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть