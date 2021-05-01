Посидите за столом с самыми дорогими: министр призвал оставаться дома на Пасху

Пожилых людей призывали оставаться дома и приобщиться к богослужений онлайн. Фото: pixabay.com

Украинцев призвали соблюдать все правила карантина на Пасху, а пожилых людей оставаться дома и приобщиться к богослужениям онлайн.

Об этом написал в соцсетях министр здравоохранения Максим Степанов.

"Друзья, хочу, чтобы светлый праздник Пасхи для всех нас не был испорчен коварной болезнью. Поэтому в очередной раз призываю всех соблюдать противоэпидемические правила. Людям старшего возраста желательно остаться дома - смотреть богослужения онлайн и дождаться, когда сын, дочь или внуки принесут уже освященную пасочку с церкви ", - написал Степанов.

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Он добавил, что в Украине решили не делать дополнительных ограничений на праздники, но просят граждан проявить сознательность и самостоятельно принять все меры.

"Чтобы разговеться и отдать дань традициям - не обязательно собираться большими компаниями. Посидите за столом с самыми дорогими, а дальние поездки к родным и друзьям отложите на более безопасные времена", - добавил министр.

На Пасху священнослужители обещают соблюдать все карантинные рекомендации Минздрава. Архиепископ Православной церкви Украины Евстратий Зоря рассказал, что прихожане смогут помолиться внутри, но освящение пищи будет проходить на улице. В храме будет ограниченное количество мест. Освящение на улице будет проходить с соблюдением необходимой дистанции в субботу и в воскресенье. На заводах и в магазинах священнослужители ПЦУ будут освящать куличи, которые потом смогут купить прихожане.