Как будут проходить церковные службы на Пасху

Прихожане смогут помолиться внутри, но освящение пищи будет проходить на улице. Фото: pixabay.com

На Пасху священнослужители обещают соблюдать все карантинные рекомендации Минздрава.

Архиепископ Православной церкви Украины Евстратий Зоря рассказал, что прихожане смогут помолиться внутри, но освящение пищи будет проходить на улице. В храме будет ограниченное количество мест. Освящение на улице будет проходить с соблюдением необходимой дистанции в субботу и в воскресенье. На заводах и в магазинах священнослужители ПЦУ будут освящать куличи, которые потом смогут купить прихожане.

Украинская греко-католическая церковь тоже утверждает, что храмы будут открыты. Чтобы избежать толпы внутри церквей, часть прихожан сможет слушать литургию на улице возле храма. Обязательными будут маска и наличие санитайзеров.

"Будут действовать ограничения по предельному количеству человек и дистанции. Допускается, что некоторые прихожане смогут слушать литургию на улице возле храма тоже с соблюдением дистанции. Для этого церквям рекомендуют обеспечить озвучку на улице", - сказал руководитель Департамента информации УГКЦ, протоиерей Игорь Яцив.

Освящение пасхальных блюд в Украинской греко-католической церкви еще до пандемии проходило в течение субботы, так будет и в этом году. В Патриаршем соборе в Киеве освящение пасхальных корзин будет проходить каждые пол часа, начиная с обеда и до позднего вечера субботы. Кроме того, верующие смогут посмотреть интернет-трансляции пасхальных богослужений и даже получить благословение пасхальных блюд онлайн.

Заместитель председателя отдела внешних церковных связей Русской Православной церкви в Украине (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич рассказал, что часть людей в некоторых храмах останется на улице во время богослужения. Его также можно будет слушать онлайн. Священнослужители УПЦ МП увеличат сессии освящения блюд, чтобы не провоцировать большого скопления людей. Они начнутся днем субботы и закончатся примерно в обед воскресенья.

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"Суспільне" покажет Пасхальные богослужения 1 и 2 мая из Златоверхого собора и Патриаршего собора УГКЦ. 1 мая в 23:00 в прямом эфире начнется торжественное богослужение Православной церкви Украины по случаю Воскресения Христова.