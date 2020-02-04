Портнова допросили по делу об убийстве Шеремета

Национальная полиция допросила юриста Андрея Портнова в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Автор: УНИАН Андрей Портнов сообщил в соцсетях, что его допросили следователи по делу об убийстве Шеремета

Об этом бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича написал в своем Telegram-канале, сообщает РБК.

По словам Портнова, полиция допросила его по поводу опубликованных аудиозаписей переговоров подозреваемых в убийстве Шеремета с сотрудниками СБУ.

"Записи передал следствию, а источники их получения - моя профессиональная тайна. Закон позволяет не рассказывать об источниках, если это связано с осуществлением профессиональной деятельности", - добавил Портнов.

Автор: rbc.ua Скрин с сообщения Портнова в Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада просит главу ГБР объяснить назначение адвоката Януковича

В сети опубликовали запись якобы разговора подозреваемого в покушении на бизнесмена из Ивано-Франковской области Владислава Грищенко на позывной "Буча" с действующим сотрудником СБУ Андреем Омельченко. Видео опубликовал в YouTube заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов