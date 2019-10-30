Портнов обижен на Майдан и пытается поквиватись - Волох

Карл Волох: в украинскую политику Портнова вернул Коломойский. Фото: Тарас Подолян

Все страны, где борьба с коррупцией эффективна, не имеют специализированных органов. Полиция расследует все. Возможно, в наших условиях надо было их создавать. Но пока они себя не оправдали.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бизнесмен и публицист Карл Волох.

"До недавнего времени моей единственной претензией к Национальному антикоррупционному бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуре была низкая эффективность. Считал, эти органы не коррумпированные, однако не очень действенны. Сейчас они начинают выполнять политические заказы. Имеют меньше самостоятельности. После некоторых законодательных постановлений руководитель САП стал фактически зависимым от генпрокурора", - считает он.

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По мнению бизнесмена только создание ГБР было неизбежно.

"Нужно забрать у Генпрокуратуры функцию следствия. Но сейчас все говорят об откровенном влияния Андрея Портнова (заместитель главы Администрации президента Януковича. - Gazeta.ua) на этот орган. Закрытая информация быстрее появляется на его странице в Facebook, чем на официальном сайте Госбюро.

В украинской политике Портнова вернул Коломойский. Он для Игоря Валерьевича решает дела бизнеса. При этом работает и на свои интересы. Обиженный на Майдан, его руководителей и пять лет, был вне политики. Пытается поквитаться. История с Пашинским - подтверждение", - добавляет Карл Волох.

Полное интервью с Карлом Волохом читайте в журнале "Країна" от 31 октября.