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воскресенье, 16 февраля 2020 14:56

Порошенко встретился с министром МИД Турции

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Порошенко встретился с министром МИД Турции
Фото: eurosolidarity.org

Во время Мюнхенской конференции безопасности лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Петр Порошенко выразил благодарность за твердую поддержку Украине со стороны Турции в борьбе за восстановление суверенитета, территориальной целостности нашего государства и в отпоре российской агрессии.

Обсуждена ситуация на временно оккупированных территориях Украины - Донбассе и в Крыму. Петр Порошенко подчеркнул важность обеспечения свободы судоходства в акватории Черного и Азовского морей.

Отдельное внимание было уделено работе по освобождению украинских заложников, в том числе и крымских татар.

Отмечена важность поддержки Украины на пути европейской и евроатлантической интеграции, а также приоритетность работы над получением Плана действий относительно членства Украины в НАТО.

Важное внимание было уделено укреплению украинско-турецкого партнерства и в этой связи завершения работы над соглашением о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.

Петр Порошенко также обратил внимание на искусственные проблемы, которые возникли у крымскотатарского телеканала ATR. Собеседники обсудили пути поддержки телеканала.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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