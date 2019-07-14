Порошенко сообщил интересную информацию о судьбе пленных моряков

Украинские моряки во время судилища в России. Фото: Главком

Военнопленные Украинские моряки могут быть освобождены до дня внеочередных парламентских выборов.

"Имею информацию ... на 90%, что наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов, до 21 июля. Молюсь, чтобы это было".

"Мне безразлично, кто на это натянет одеяло, на кого Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) возложит - в связи с избирательными процессами - причину или позитив ... Очень хочу, чтобы дома оказались наши герои", заявил пятый президент Украины Петр Порошенко вечером 14 июля в эфире ТРК "Украина".

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Россияне захватили 24 украинских моряков в Черном море 25 ноября прошлого года. Обвинили в якобы нарушении границы с оккупированным Крымом и отвезли в московскую тюрьму "Лефортово". Им грозит до 6 лет лишения свободы. 14 червня президент Володимир Зеленський зустрівся з родинами моряків, затриманих біля Керченської протоки та заявив, що "кроки, які ми зараз робимо, найближчим часом дадуть нам можливість повернути моряків". 9 липня слідче управління ФСБ РФ пред'явило звинувачення в остаточній редакції всім 24-м військовополоненим українським морякам. Попередня дата судових засідань щодо продовження запобіжного заходу - 17 липня.