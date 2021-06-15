Порошенко с волонтерами передали ВСУ полный комплект видеонаблюдения

Пятый президент Петр Порошенко вместе с волонтерами приобрели полный комплекс оптической разведки и видеонаблюдения для нужд фронта. Оборудование поможет бороться с враждебными снайперами и защитить военных на передовой.

Вместе благотворители собрали 735 тыс. грн. Фонд Порошенко перечислил 365 тыс. грн, остальные - собрали путем краудфандинга. Эти средства пойдут на создание бригадного пункта видеонаблюдения, который соединит три батальонные комплексы. Таким образом, это уже будет не просто система наблюдения и разведки, а тактическая система управления боем на уровне бригады. Единая система будет эффектнее реагировать на вызовы.

По словам Порошенко, оснащение военных не было бы возможным без активного участия украинцев. В частности, третий комплект камер для батальона, необходимый для создания системы видеонаблюдения, волонтеры собрали самостоятельно и в рекордные сроки.

"Вы невероятные, потому что вы собрали полный объем средств за два дня. Почти две тысячи украинцев за два дня обеспечили батальон системой видеонаблюдения", - отметил Порошенко.

Оборудование получит 10-я отдельная горно-штурмовая бригада 108 батальона. Оборудование будет поставлено на вооружение и останется работать в зоне проведения боевых действий после ротации подразделений.

"Уже третий комплект наблюдения и оптической разведки для наших воинов отправился в 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду. Открою тайну: даже после ротации бригад, эти комплексы останутся на балансе Вооруженных Сил, помогать защищать нашу землю на самых сложных участках фронта. Сегодня мы передаем его на фронт. Несколько недель назад я лично передавал такой же комплект в сто восьмой батальон. В общем это уже третий комплект для десятой отдельной горно-штурмовой бригады. Спасибо невероятным украинцам, вы вместе с нами спасаете жизни украинских воинов", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Помощь военным на фронте остается главным приоритетом Фонда. По словам Порошенко, на очереди уже закупка оборудования для других бригад.

"Еще одна приятная новость - когда мы закончим поставки в 10-ку, мы берем другую бригаду. В ближайшее время вы услышите, какую", - подчеркнул политик.

Напомним, что 27 мая Петр Порошенко побывал на передовой и лично передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде первый комплект видеонаблюдения. Еще один комплект для батальона был приобретен в начале июня. Политик регулярно бывает на фронте, понимает ситуацию и поддерживает украинских военных.

В 2020 году Порошенко потратил на благотворительную помощь 150 млн грн. С первых дней пандемии Фонд Порошенко закупил 157 тыс. защитных костюмов для медиков, 10 тыс. антивирусных очков, 50 тыс. высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.