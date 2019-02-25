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понедельник, 25 февраля 2019 20:32

Порошенко рассказал о желанной должности после президентства

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Порошенко рассказал о желанной должности после президентства
Порошенко сказал, кем хочет быть после президентства. Фото: KRT

Петр Порошенко заявил, что после завершения своей каденции на посту президента, хочет стать членом Европейского парламента от Украины.

Об этом президент рассказал на молодежном форуме "Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС", который проходит в Переяслав-Хмельницком.

"Когда меня спрашивают, а кем я хочу работать, уже сколько даст Господь работать президентом или после президентской каденции или каденций, я сказал: для меня одна достойная работа, о которой я мечтаю - быть депутатом Европейского парламента от Украины", - подчеркнул Порошенко.

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Президент Петр Порошенко предложил ввести ежемесячную выплату семьям за третьего ребенка в размере прожиточного минимума. Порошенко назвал это шагом в борьбе с бедностью и стимулом повышения рождаемости.

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