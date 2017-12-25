Порошенко рассказал, когда будет праздновать Рождество

Президент Украины Петр Порошенко о Рождестве: "Лично я решил праздновать дважды".

Президент Петр Порошенко заявил, что будет праздновать Рождество дважды - 25 декабря и 7 января.

Об этом он сказал во время поздравления христиан, празднующих Рождество по григорианскому календарю.

"Выбирать себе календарь - это личное право каждого, а вот задача государства - гарантировать такое право и дать возможность выбора. Лично я решил праздновать дважды. Поэтому сегодня присоединяюсь к вашему торжественному действу", - сказал Порошенко.

Кроме того, Порошенко в своем поздравлении вспомнил, что сегодня исполняется 80 лет со дня рождения украинского политика, публициста, Героя Украины Вячеслава Чорновила.

"Важно знать, анализировать и выполнять его установки. "Нам нужны реформы, а не революции, - учил Чорновил, - сила закона, а не закон силы; благосостояние, а не всенародные нищета; общественное согласие, а не ярая рознь; демократия, а не диктатура", - процитировал слова Чорновила Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевские римо-католики встретили Рождество

Вечером 24 декабря в столичном римо-католическом соборе святого Александра на улице Костельной произошли два вечерних рождественских богослужения - на польском и украинском языках. В этот же вечер в соборе Святого Петра в Ватикане проходит ночное рождественское богослужение, которое возглавляет Папа Римский Франциск.