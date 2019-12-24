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вторник, 24 декабря 2019 20:30

Порошенко принял Вифлеемский огонь и поздравил Украину с Рождеством
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Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко приняли Вифлеемский огонь мира от львовского отделения ОО "Скаутство Европы в Украине" и поздравили страну с Сочельником.

"Для нас сам факт нашей встречи – огромное удовольствие. Спасибо за эту невероятную инициативу и святой огонь, который из Вифлеема, места рождения Спасителя сегодня скаутскими и церковными усилиями был распространен почти в каждую украинскую семью.

Я хочу воспользоваться этой возможностью и всех призвать, чтобы украинские дети, украинская молодежь обязательно присоединялись к скаутскому движению. Скаутское движение – это воспитание патриотизма и любви к Украине. Скаутское движение – это воспитание настоящих украинцев и украинок", – сказал Петр Порошенко, передает Obozrevatel.

Представители "Скаутства Европы в Украине" вручили семье Порошенко Вифлеемский огонь мира и традиционные скаутские галстуки. Петру Порошенко – коричневый галстук как символ служения, а Марине Порошенко – красный галстук как символ женственности, любви, счастья и семейной хранительницы.

Скауты поблагодарили пятого президента Украины за государственную позицию и усилия в отстаивании интересов нашего государства.

"Уже 38 лет Вифлеемский огонь мира путешествует в Вену, откуда скауты со всего мира развозят его по всем странам, чтобы каждая семья могла занести его в собственный дом. В этом году мы также традиционно получили этот огонь, который сегодня привезли в вашу семью и в семью "Европейской Солидарности". Пятый президент Украины отметил значительный вклад скаутов в формирование украинской национальной идентичности и европейского будущего Украины", – сказал президент общественной организации "Скаутство Европы в Украине" Юрий Зоший.

"Я хочу поблагодарить скаутство Европы в Украине за то, что они делают чрезвычайно полезное дело. Ваша помощь неоценима, ведь вы верите в Украину, так же как и я в нее верю. Вы любите Украину, так же как и я ее люблю. Мы держимся вместе для того, чтобы все, что было нами сделано за последние пять лет, мы защитили, чтобы ни в коем случае не допустить отката назад. Чтобы нас никогда не вернули в крепостничество Советской или Российской империи. Мы точно любим Украину, мы точно видим Украину в будущем в Европе", – подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко принял Вифлеемский огонь от скаутов. Фото: solydarnist.org
Петр Порошенко принял Вифлеемский огонь от скаутов. Фото: solydarnist.org
Петр Порошенко принял Вифлеемский огонь от скаутов. Фото: solydarnist.org
Петр Порошенко принял Вифлеемский огонь от скаутов. Фото: solydarnist.org
Петр Порошенко принял Вифлеемский огонь от скаутов. Фото: solydarnist.org

"Я надеюсь, что мои внуки точно присоединятся к скаутскому движению. Так что готовьтесь, еще немного подрастут, и со следующего года уже будем их направлять. Потому что вы делаете очень полезное дело. Спасибо вам за вашу неоценимую работу", – подчеркнул пятый президент Украины.

При этом лидер "ЕС" поздравил Украину с Сочельником, отметив, что гордится тем, что своим Указом установил 25 декабря выходным днем.

"Я хочу поздравить вас сегодня 24 декабря с Сочельником. Хочу пожелать, чтобы вы собрались в семейном кругу, чтобы на столе стояли двенадцать постных блюд, вкусная кутья. И завтра на Рождество Христово Христос Спаситель подал вам счастье в дом, подал Украине мира", – сказал он.

Он пожелал каждому здоровья, а Украинскому государству – успеха, что обеспечит ее движение в Европу.

"Мы боремся не только за нашу землю, мы боремся не только за наш европейский выбор. Мы боремся за правду. И ни в коем случае мы не можем позволить кому-то оболгать Украину, поскольку именно на это рассчитывают наши враги. Мы точно победим, потому что с нами правда, с нами Господь Бог и с нами Украина", – отметил Петр Порошенко.

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