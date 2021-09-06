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понедельник, 06 сентября 2021 14:27

Порошенко передал пожертвование на храм в Харькове и почтил погибших в АТО

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  Накануне Международного дня благотворительности Порошенко передал пожертвование харьковскому храму
Накануне Международного дня благотворительности Порошенко передал пожертвование харьковскому храму

Пятый президент Украины Петр Порошенко возложил цветы к мемориальной доске воинам, погибшим в АТО/ООС.

Как передает Depo.Харьков со ссылкой на "Прямой", настоятель протоиерей Виктор Маринчак показал пятом президенту, как продвигается реконструкция храма.

В свою очередь Порошенко передал на строительство храма пожертвование в 150 тыс. грн. Храм, построенный в 1885 году на месте деревянной постройки, существовавшей здесь еще со второй половины XVII века, был закрыт большевиками в 1930 году и разрушен на две трети.

  Накануне Международного дня благотворительности Порошенко передал пожертвование харьковскому храму
Накануне Международного дня благотворительности Порошенко передал пожертвование харьковскому храму

После обретения независимости община храма начала его восстановления. Активисты общины были участниками Оранжевой революции и Революции достоинства, волонтерами и добровольцами.

Настоятель храма протоиерей Виктор Маринчак во главе общины Храма Иоанна Богослова с августа 1991 года. Участник трех революций, его считают духовником Харьковского евромайдан. Настоятель инициировал установку на стенах храма мемориала погибшим в русско-украинской войне.

  Накануне Международного дня благотворительности Порошенко передал пожертвование харьковскому храму
Накануне Международного дня благотворительности Порошенко передал пожертвование харьковскому храму

Как известно, в 2020 году Петр Порошенко потратил на благотворительность более 150 млн грн.

Фонд Порошенко с первых дней пандемии совместно с волонтерами обеспечил медиков защитными костюмами — в больнице передали более 157 тыс. единиц, а также 10 тыс. антивирусных очков, более 50 тыс. высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ.

Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Сразу после начала пандемии коронавируса силами волонтеров, Фонда Порошенко и компании Рошен более 50 тыс. продуктовых наборов получили люди по всей Украине, в этом году уже более 12 тыс. наборов отправлены в регионы.

Фонд вместе с волонтерами передал в больницы и амбулатории более 100 кислородных концентраторов.

С мая 2021 года Фонд Порошенко вместе с общественными активистами, ветеранами войны работают над проектом по установке систем видеонаблюдения на позициях украинских подразделений в зоне ООС.

По данным Гражданской сети ОПОРА Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко также возглавил рейтинг народных депутатов Украины, которые осуществляли благотворительные взносы со своих заработных плат в 2020 году.

depo.ua
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Дата
06
сентября

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