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пятница, 05 марта 2021 11:15

Порошенко передал кислородные концентраторы в пострадавшую от пожара больницу

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  Экс-президент Петр Порошенко передал кислородные концентраторы в Черновицкую больницу №1, где был пожар
Экс-президент Петр Порошенко передал кислородные концентраторы в Черновицкую больницу №1, где был пожар

Три кислородных концентратора от Порошенко получит Черновицкая городская больница №1. Как известно, 27 февраля в этом медучреждении произошел пожар, погибли двое пациентов. Больница оказывает помощь больным Covid-19.

"Сегодня мы в центральном офисе "Европейской Солидарности" отгружаем концентраторы в Черновицкую городскую больницу №1. 27 февраля в Черновцах случилась большая беда. Вспыхнул пожар в больнице №1, где, в частности, лечат больных Covid-19. Два человека погибли в результате пожара, сгорело медицинское оборудование, пациентов пришлось эвакуировать", - написал Петр Порошенко в Facebook.

"Хочу принести искренние соболезнования семьям погибших. Очень благодарен, что наша партийная организация в Черновцах вышла с инициативой сбора средств для больницы через 40 минут после сообщения о пожаре и о том, что люди остались без кислорода. "Европейская Солидарность" объединяет людей, неравнодушных к чужому горю. Спасибо всем, кто присоединился", - пишет пятый президент.

  Экс-президент Петр Порошенко передал кислородные концентраторы в Черновицкую больницу №1, где был пожар
Экс-президент Петр Порошенко передал кислородные концентраторы в Черновицкую больницу №1, где был пожар

"К сожалению, беда случилась не только в Черновцах, но и по всей стране. Через преступную бездеятельность, некомпетентность и дилетантство власти мы сегодня столкнулись с, как они это называют, "третьей волной" пандемии", - констатирует Петр Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" заметил, что заболеваемость уже превышает 10 тысяч в сутки, а количество госпитализаций в течение суток составляет несколько тысяч.

"Во многих областях мест в больницах нет. Люди лежат в коридорах без кислорода, и ситуация является критической. Конечно, мы не можем остаться в стороне. На прошлой неделе мы привезли кислородные концентраторы в Яремче и Надворную, а сегодня они отправляются и в Черновцы", - отмечает Порошенко.

"Главное - это держать сердце открытым к чужой боли и проблемам. Ведь на самом деле эти проблемы не чужды, это - наши проблемы. Благотворительность не может решить все вопросы, но с 2014 года мы не изменились. И в 2021 году люди объединяются и спасают жизни ближним. А если нашими стараниями спасены жизни - это большое дело", - убежден пятый президент.

  Экс-президент Петр Порошенко передал кислородные концентраторы в Черновицкую больницу №1, где был пожар
Экс-президент Петр Порошенко передал кислородные концентраторы в Черновицкую больницу №1, где был пожар

Как известно, Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами из первых дней пандемии обеспечили медиков защитными костюмами - в больницы передали более 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений. Всего у Порошенко потратили на благотворительную помощь 120 миллионов гривен.

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05
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