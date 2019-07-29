Порошенко - не президент, а жилье военным продолжает строить

В военной части в Калиновке Винницкой обл, состоялось торжественное открытие дома для военнослужащих. В доме два подъезда на 16 квартир общей площадью 1200 квадратных метров. На строительство потребовалось 5 месяцев и 37 211 998 грн. Это уже второй дом для военнослужащих, построенный корпорацией Roshen, в рамках благотворительного проекта.

Автор: Roshen

Все квартиры меблированы шкафами и шкафами-купе в каждой комнате и прихожей, кухонный гарнитур со встроенной техникой GORENJE, в состав которой входят электрическая варочная поверхность, духовка, посудомоечная машина и вытяжка. Также каждая квартира укомплектована холодильником. Санузлы оборудованы всей сантехникой, бойлерами на 80-100 л, стиральными машинами, зеркалами и даже держателями туалетной бумаги.

Автор: Roshen

"Таки жилья нам не хватало во время чрезвычайной ситуации в 2017 году, - отметил командир воинской части полковник Николай Батюк. - Если бы военнослужащие жили на территории воинской части, их реагирования на ситуацию было бы оперативным, а убытки меньше. Социальный проект, который реализовала корпорация Roshen - свидетельство неравнодушного отношения к проблемам военнослужащих, Вооруженных Сил Украины".

"Когда в Украину пришла война, вся страна поняла насколько важна армия для государства. По известным причинам государство в то время не смогло в полной мере предоставить своим защитникам надлежащее обеспечение, именно поэтому наша компания с самого начала войны на Востоке Украины вместе со всей страной присоединилась к обеспечению и поддержке украинской армии - отметила директор по развитию социальных проектов Кондитерской корпорации Roshen Ирина Пономаренко. - Это дом, где военные должны чувствовать тепло, после тяжелой и ответственной работы. Люди, которые определили для себя приоритетом защиту своей страны и служение украинскому народу, должны жить в надлежащих условиях".

При строительстве большое внимание уделили энергосбережению:

- стены сложены из газоблока толщиной 400 мм, утепленные минеральной ватой толщиной 100 мм, которая покрыта штукатурной фасадной системой CERESIT;

- чердачное перекрытие утепленное пенопластом 200 мм, который защищен цементно-песчаной армированной стяжкой;

- подвальное перекрытие также утеплили, для этого использовали 50 мм экстрадирован полистирол;

- установлено окна VHS с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами;

- кровля сделана из металлочерепицы Прушински по деревянной стропильной системе;

- перекрытия в доме пустотные железобетонные с выравнивающей стяжкой.

В отделке использованы покраска потолков и стен мест общего пользования, в квартирах стены облицованы плиткой и поклеены обоями устойчивыми к мытью. Полы дома облицованы плиткой, в жилых комнатах поклеено линолеум по самонивелирующийся стяжке.

Для энергообеспечения здания с учетом перспективы были проложены 700 м кабельную линию и установлен в помещении клуба трансформатор мощностью 400 кВА, этой мощности достаточно для питания еще одной казармы.

Для канализации дома было проложено около 400 м новой канализации вместо существующей, не работала. Это позволило переподключить к новой канализации существующий дом.

Будущим жильцам останется только внести в квартиры свои вещи и расставить их по местам.

Стоимость 1 кв.м. квартиры составляет 24 313 грн.

Строительство дома на 16 квартир общей площадью 1200 кв. м продолжалось четыре месяца и обошлось в 29175966 грн.

Кроме того были выполнены работы по внутриплощадочных электричестве и инженерии, бюджет которых составил - 4804356 грн.

На благоустройство израсходовано 1128000 грн. Бытовая техника и мебель обошлась в 1665740 грн.

Автор: Roshen

Общий бюджет строительства и обустройства жилого дома для военнослужащих площадью 1200 кв. м в Калиновке составляет 37211998 грн.

Это уже второй дом для военнослужащих, построенный корпорацией Roshen, в рамках благотворительного проекта. Аналогичный жилой дом Корпорация построила и передала военным Вооруженных сил Украины в 2014 году. Первый уютный двухэтажный дом Roshen построил под Броварами, Киевской области, для семей военнослужащих, которых передислоцировали из Крыма. Он расположен рядом с военной частью.

Автор: Roshen