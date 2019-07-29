Порошенко - не президент, а жилье военным продолжает строить

 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 549
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2412
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 558
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 792
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5211
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5653
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1089
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3582
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 963
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1900
Фото
Все фото
8
4
4
17
17
Украинские военные посадили вертолет в кратер вулкана
Украинские военные посадили вертолет в кратер вулкана
Из-за непогоды подтопило станцию метро
Из-за непогоды подтопило станцию метро
&quot;Лежала распятая и привязанная&quot;: отец Гандзюк рассказал о ее последних месяцах
"Лежала распятая и привязанная": отец Гандзюк рассказал о ее последних месяцах
Привыкли к войне: показали жизнь на линии фронта
Привыкли к войне: показали жизнь на линии фронта
На Донбассе прошли зрелищные учения Объединенных сил
На Донбассе прошли зрелищные учения Объединенных сил
Видео
Все видео
Главу полиции в Днепропетровской области Глуховерю освободили от должности
Главу полиции в Днепропетровской области Глуховерю освободили от должности
Полиция задержала 12 футбольных фанатов перед матчем за Суперкубок Украины
Полиция задержала 12 футбольных фанатов перед матчем за Суперкубок Украины
Епифаний провел торжественную литургию в Софийском соборе
Епифаний провел торжественную литургию в Софийском соборе
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
Показали, как полицейские эвакуировали автомобиль Филатова
Показали, как полицейские эвакуировали автомобиль Филатова
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5211
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 981
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2610
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1206
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
Просмотров: 261
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
понедельник, 29 июля 2019 20:34

Порошенко - не президент, а жилье военным продолжает строить

1 Комментировать

В военной части в Калиновке Винницкой обл, состоялось торжественное открытие дома для военнослужащих. В доме два подъезда на 16 квартир общей площадью 1200 квадратных метров. На строительство потребовалось 5 месяцев и 37 211 998 грн. Это уже второй дом для военнослужащих, построенный корпорацией Roshen, в рамках благотворительного проекта.

Автор: Roshen
 

Все квартиры меблированы шкафами и шкафами-купе в каждой комнате и прихожей, кухонный гарнитур со встроенной техникой GORENJE, в состав которой входят электрическая варочная поверхность, духовка, посудомоечная машина и вытяжка. Также каждая квартира укомплектована холодильником. Санузлы оборудованы всей сантехникой, бойлерами на 80-100 л, стиральными машинами, зеркалами и даже держателями туалетной бумаги.

Автор: Roshen
 

"Таки жилья нам не хватало во время чрезвычайной ситуации в 2017 году, - отметил командир воинской части полковник Николай Батюк. - Если бы военнослужащие жили на территории воинской части, их реагирования на ситуацию было бы оперативным, а убытки меньше. Социальный проект, который реализовала корпорация Roshen - свидетельство неравнодушного отношения к проблемам военнослужащих, Вооруженных Сил Украины".

"Когда в Украину пришла война, вся страна поняла насколько важна армия для государства. По известным причинам государство в то время не смогло в полной мере предоставить своим защитникам надлежащее обеспечение, именно поэтому наша компания с самого начала войны на Востоке Украины вместе со всей страной присоединилась к обеспечению и поддержке украинской армии - отметила директор по развитию социальных проектов Кондитерской корпорации Roshen Ирина Пономаренко. - Это дом, где военные должны чувствовать тепло, после тяжелой и ответственной работы. Люди, которые определили для себя приоритетом защиту своей страны и служение украинскому народу, должны жить в надлежащих условиях".

При строительстве большое внимание уделили энергосбережению:

- стены сложены из газоблока толщиной 400 мм, утепленные минеральной ватой толщиной 100 мм, которая покрыта штукатурной фасадной системой CERESIT;

- чердачное перекрытие утепленное пенопластом 200 мм, который защищен цементно-песчаной армированной стяжкой;

- подвальное перекрытие также утеплили, для этого использовали 50 мм экстрадирован полистирол;

- установлено окна VHS с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами;

- кровля сделана из металлочерепицы Прушински по деревянной стропильной системе;

- перекрытия в доме пустотные железобетонные с выравнивающей стяжкой.

В отделке использованы покраска потолков и стен мест общего пользования, в квартирах стены облицованы плиткой и поклеены обоями устойчивыми к мытью. Полы дома облицованы плиткой, в жилых комнатах поклеено линолеум по самонивелирующийся стяжке.

Для энергообеспечения здания с учетом перспективы были проложены 700 м кабельную линию и установлен в помещении клуба трансформатор мощностью 400 кВА, этой мощности достаточно для питания еще одной казармы.

Для канализации дома было проложено около 400 м новой канализации вместо существующей, не работала. Это позволило переподключить к новой канализации существующий дом.

Будущим жильцам останется только внести в квартиры свои вещи и расставить их по местам.

Стоимость 1 кв.м. квартиры составляет 24 313 грн.

Строительство дома на 16 квартир общей площадью 1200 кв. м продолжалось четыре месяца и обошлось в 29175966 грн.

Кроме того были выполнены работы по внутриплощадочных электричестве и инженерии, бюджет которых составил - 4804356 грн.

На благоустройство израсходовано 1128000 грн. Бытовая техника и мебель обошлась в 1665740 грн.

Автор: Roshen
 

Общий бюджет строительства и обустройства жилого дома для военнослужащих площадью 1200 кв. м в Калиновке составляет 37211998 грн.

Это уже второй дом для военнослужащих, построенный корпорацией Roshen, в рамках благотворительного проекта. Аналогичный жилой дом Корпорация построила и передала военным Вооруженных сил Украины в 2014 году. Первый уютный двухэтажный дом Roshen построил под Броварами, Киевской области, для семей военнослужащих, которых передислоцировали из Крыма. Он расположен рядом с военной частью.

Автор: Roshen
 

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко - не президент, а жилье военным продолжает строить». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Украинский боксер стал призером Олимпийских игр

Пожар уничтожил более 200 домов

Последнего кошевого отправили на Соловки

Король истреблял своих феодалов

Самое читаемое
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший Просмотров: 60375
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
14
 Просмотров: 54153
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
19
 Просмотров: 53200
Показали, как жили в еврейских колониях на юге Украины - подборка фото
Показали, как жили в еврейских колониях на юге Украины - подборка фото
9
 Просмотров: 30674
Дети задохнулись в авто, которое отец оставил на солнце
Дети задохнулись в авто, которое отец оставил на солнце Просмотров: 26973
Общество
Украинские военные посадили вертолет в кратер вулкана
Украинские военные посадили вертолет в кратер вулкана
8
 Просмотров: 1584
"Каждый президент Украины присягает на билете в Ростов с открытой датой" - эксперт
"Каждый президент Украины присягает на билете в Ростов с открытой датой" - эксперт
 Просмотров: 468
В декларациях Кононенко и Филатова нашли недостоверную информацию
В декларациях Кононенко и Филатова нашли недостоверную информацию Просмотров: 288
Сколько украинцев стали гражданами России с начала года
Сколько украинцев стали гражданами России с начала года Просмотров: 522
Порошенко с семьей уехал за границу - СМИ
Порошенко с семьей уехал за границу - СМИ 3 Просмотров: 4492
Больше всего комментируют
6
Самолеты ВВС США появились у берегов Крыма
5
В Украине отмечают годовщину крещения Руси
5
На псевдоконференции с подкупленными учстниками требовали отменить языковой закон
3
Порошенко с семьей уехал за границу - СМИ
2
Зеленский перепутал название области
Голосов: 42450
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua