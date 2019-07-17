Порошенко напомнили о допросе 17 июля

На Порошенко ждут в ГБР. Фото: Rabinovich TV

В Государственном бюро расследований не осведомлены о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко не сможет явиться на допрос и ожидают его 17 июля.

"Что касается вызова на допрос Порошенко... в настоящее время следователи ГБР не владеют информацией о том, что он не придет на допрос", - заявил директор ГБР Роман Труба в эфире радио "Новое время".

По его словам, в Бюро надеются, что Порошенко придет на допрос в среду, 17 июля.

Он отметил, что на допросе будет идти речь о деле по ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", акционером которого ранее был Порошенко.

Труба добавил, что всего ГБР расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко, но по этим делам никому подозрение не предъявлено.

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В рамках расследования этих дел уже проведены допросы "большого количества людей, на которые занимали высокие должности протяжении 2014-2019 годов", сообщил глава ГБР.

Ранее пресс-служба партии "Европейская солидарность" заявила, что пятый президент Украины Петр Порошенко не получал каких-либо повесток в следственные органы.