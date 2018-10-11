Порошенко: Цель Кремля - разжечь в Украине религиозную войну

Порошенко предупредил о религиозных провокациях Москвы. Фото: 112

Создание единой Украинской православной церкви – это путь к миру, взаимопониманию и объединению. И препятствовать государству на этом пути может только московская агентура.

"И как только где-то вы увидите людей, которые призывают силой взять Лавру, монастырь или храм - знайте, то московская агентура, ибо цель Кремля разжечь в Украине религиозную войну. И это точно не мой план, не план украинского народа и Украинского государства", - заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга, сообщает "112 Украина".

Он подчеркнул, что Украина будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая сохранит верность РПЦ.

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Напомним, что Синод Константинопольского патриархата принял решение о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине. Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария. Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.