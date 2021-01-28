Pornhub будет бороться с экологическим кризисом

За просмотр каждого ролика Pornhub обещает перечислять 10 центов на поддержку экологических инициатив. Фото: скриншот с видео

Сервис Pornhub присоединяется к борьбе с климатическим кризисом.

Они создали новый канал Sexstainable JOI при поддержке благотворительной экоорганизации 2030 or Bust, пишет Сreative Review.

На канале порноактрисы будут учить пользователей получать удовольствие от заботы об окружающей среде. Там есть сексуальные ролики о том, как тратить меньше воды и правильно сортировать мусор.

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"Мы очень рады вместе с Pornhub распространять информацию о том, что климатическому кризису не только можно положить конец, но и что у нас есть все, чтобы сделать это, причем легко, сексуально и весело", - сказал директор 2030 or Bust Лафлин Арц.

Ученые обнаружили, что частые видеоконференции вредят окружающей среде. За 1 ч. такого общения выделяется 150-1000 г углекислого газа.