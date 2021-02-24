Популярная соцсеть Clubhouse выйдет на Android

В мае 2020 года сервис стоил $100 млн. Фото: Reuters

Новая популярная соцсеть Clubhouse, которая пока доступна только для пользователей iOS от Apple, наняла разработчика программного обеспечения для Android.

Новым разработчиком стала Мопева Огундипе, которая ранее работала в Instagram, Khan Academy и Medium.

"Сегодня мой 1-й день в Clubhouse. Если вы меня знаете, вы, вероятно, понимаете, что у меня есть свои мысли о приложении только для iOS. Я рада присоединиться к команде, чтобы устроить вечеринку и на Android", - написала она в Twitter.

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Компания начала разрабатывать приложение для Android после того, как в январе получила финансирование в $100 млн от венчурной компании Andreessen Horowitz. В январе 2021 года сервис уже стоил $1 млрд.

Соцсеть Clubhouse, которую в прошлом году создали предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сет, набирает обороты. Приложение стало популярным во время пандемии. Пока что он 1-й в рейтинге Apple App Store в Германии, Италии, Японии и Турции. Особенностью Clubhouse является то, что пользователи общаются там только аудиосообщениями. Соцсеть уже имеет более 2 млн активных пользователей. Чтобы быстро зарегистрироваться, нужно получить приглашение от уже подтвержденного пользователя. Иначе придется стоять в виртуальной очереди и ждать, пока программа подтвердит запрос.