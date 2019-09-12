"Поняла и начала действовать" - собака из захваченного "Яны Капу" укусила ФСБшника

Автор: ua.krymr.com Джесси 8 месяцев провела с оккупантами

Собака Джесси, которая в момент плена моряков пряталась в каюте командира буксира "Яны Капу", укусила одного из российских силовиков за ногу.

Об этом рассказал командир судна Олег Мельничук.

"Силовики Российской Федерации собрались в каюте командира буксира "Яны Капу". Собака там пряталась. Они не знали. Они продолжали сидеть. Она схватила одного за штаны и укусила. Видимо, поняла, кто и что, и начала действовать.

Потом мне сказали, что обменяли одного нашего пленного. Сначала не понял, спросил, кого. Мне показали собаку. Тогда понял, что следующая очередь наша", - сказал Мельничук.

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7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". Среди прочих, 24 украинских моряка, которых российские спецслужбы незаконно задержали в международных водах возле Керченского пролива в ноябре 2018-го. 29 июля в Украину вернули собаку Джесси, которая жила на борту буксира "Яны Капу". Его забрала семья военнопленного Сергея Чулибы.