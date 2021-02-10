 
Ексклюзивы
1/5
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Просмотров: 333
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 504
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Просмотров: 288
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Просмотров: 369
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Просмотров: 1503
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1197
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1107
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 279
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 873
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 630
Фото
Все фото
5
8
10
3
8
Пончики с адвокатом и хрусты: украинцы показали, как празднуют &quot;жирный четверг&quot; в Польше
Пончики с адвокатом и хрусты: украинцы показали, как празднуют "жирный четверг" в Польше
Смерч наделал беды в 8 областях - какие погодние катаклизмы переживала Украина
Смерч наделал беды в 8 областях - какие погодние катаклизмы переживала Украина
Выстрелы и фейерверки: в Киеве Нацкорпус заблокировал базу титушок ОПЗЖ
Выстрелы и фейерверки: в Киеве Нацкорпус заблокировал базу титушок ОПЗЖ
Роженица утопила младенца в помойном ведре - подробности трагедии
Роженица утопила младенца в помойном ведре - подробности трагедии
Уникальные кадры: зафиксировали интимные моменты родов
Уникальные кадры: зафиксировали интимные моменты родов
Видео
Все видео
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука
"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Интервью
1/5
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 504
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 711
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1197
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 630
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 432
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 1071
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
среда, 10 февраля 2021 23:18

Пончики с адвокатом и хрусты: украинцы показали, как празднуют "жирный четверг" в Польше
5

  Комментировать

Пончик без начинки обойдется в 4 гривны, с начинкой 8-12 гривен. Самые популярные-с розовым вареньем
Фото: gazeta.ua
Пончик без начинки обойдется в 4 гривны, с начинкой 8-12 гривен. Самые популярные-с розовым вареньем
Пончик без начинки обойдется в 4 гривны, с начинкой 8-12 гривен. Самые популярные-с розовым вареньем
Пончик без начинки обойдется в 4 гривны, с начинкой 8-12 гривен. Самые популярные-с розовым вареньем
Пончик без начинки обойдется в 4 гривны, с начинкой 8-12 гривен. Самые популярные-с розовым вареньем

В Польше начали праздновать последнюю неделю карнавала. Со следующей недели начинается Пасхальный пост. Этот праздник похож на украинскую масленичную неделю, но поляки вместо блинов и вареников едят пончики с разными начинками. Сколько стоит самый распространенный вкус и как украинцы относятся к этому празднику.

"Самые популярные пончики с начинкой из варенья из роз. Считается, что тот, кто съест пончик в этот четверг, будет счастлив круглый год. Пончик символизирует солнце, изобилие и приятную жизнь. В среднем за пончик без начинки придется отдать 4 гривны. С начинкой от 8 до 12 гривен за штуку. Первый год было очень смешно, когда увидела пончики с адвокатом. Согласитесь, смешно звучит для украинцев. На самом деле то ни к адвокатам ни к юристам ничего общего не имеет. Это местный ликер, который что-то среднее между кофе с молоком", - говорит Gazeta.ua Татьяна Пушка, которая живет в Варшаве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка посчитала, сколько нужно зарабатывать на проживание в Польше

Супермаркеты переполнены этими сладостями. Здесь устанавливают специальные стеллажи, чтобы покупали как можно больше разнообразных пончиков.

"Многие пекут дома. Еда действительно жирная и тяжелая. Это дрожжевое тесто, которое жарят в масле, а затем начиняют разными начинками, сверху поливают чем-то сладким или присыпают пудрой. Мои самые любимые с яблоками. Такие готовит моя свекровь", - говорит Наталья Бобринчук, которая живет во Вроцлаве.

Еще одна популярная выпечка – хрусты, или фаворки. Это пресное тесто, жареное в масле и присыпанное сахарной пудрой.

"На выпечку в "жирный четверг" тратят в среднем от 160 до 200 гривен. Едят не только сладкое, но и много употребляют алкоголя. Его во время пасхального поста нельзя", -продолжает Наталья.

Пасху в Польше в этом году будут праздновать на месяц раньше – 4 апреля. В Украине празднование будет 2 мая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пончики с адвокатом и хрусты: украинцы показали, как празднуют "жирный четверг" в Польше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 67207
Журналистка продает интимные фото
Журналистка продает интимные фото
13
 Просмотров: 46567
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
7
 Просмотров: 32797
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 29529
Абсолютно голая Эмили Ратаковски едва прикрыла грудь руками
Абсолютно голая Эмили Ратаковски едва прикрыла грудь руками
9
 Просмотров: 17703
Общество
МОЗ выбрало компанию, которая будет развозить вакцину от Covid-19
МОЗ выбрало компанию, которая будет развозить вакцину от Covid-19 Просмотров: 9
Кофеин может быть полезным для здоровья - сенсационное исследование
Кофеин может быть полезным для здоровья - сенсационное исследование Просмотров: 558
Как Covid-19 может повлиять на интимную жизнь
Как Covid-19 может повлиять на интимную жизнь Просмотров: 594
"Наши депутаты в парламенте ищут, где обогатиться" - Остап Стасив
"Наши депутаты в парламенте ищут, где обогатиться" - Остап Стасив
 Просмотров: 216
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
 Просмотров: 504
Больше всего комментируют
10
Против Порошенко закрыли уголовное дело
5
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
1
Допотопна мова
1
Поставщики изменили январские цены на газ: перечень обновленных тарифов
1
Сталлоне приобрел элитный спорткар
Голосов: 55171
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть