Пончики с адвокатом и хрусты: украинцы показали, как празднуют "жирный четверг" в Польше

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В Польше начали праздновать последнюю неделю карнавала. Со следующей недели начинается Пасхальный пост. Этот праздник похож на украинскую масленичную неделю, но поляки вместо блинов и вареников едят пончики с разными начинками. Сколько стоит самый распространенный вкус и как украинцы относятся к этому празднику.

"Самые популярные пончики с начинкой из варенья из роз. Считается, что тот, кто съест пончик в этот четверг, будет счастлив круглый год. Пончик символизирует солнце, изобилие и приятную жизнь. В среднем за пончик без начинки придется отдать 4 гривны. С начинкой от 8 до 12 гривен за штуку. Первый год было очень смешно, когда увидела пончики с адвокатом. Согласитесь, смешно звучит для украинцев. На самом деле то ни к адвокатам ни к юристам ничего общего не имеет. Это местный ликер, который что-то среднее между кофе с молоком", - говорит Gazeta.ua Татьяна Пушка, которая живет в Варшаве.

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Супермаркеты переполнены этими сладостями. Здесь устанавливают специальные стеллажи, чтобы покупали как можно больше разнообразных пончиков.

"Многие пекут дома. Еда действительно жирная и тяжелая. Это дрожжевое тесто, которое жарят в масле, а затем начиняют разными начинками, сверху поливают чем-то сладким или присыпают пудрой. Мои самые любимые с яблоками. Такие готовит моя свекровь", - говорит Наталья Бобринчук, которая живет во Вроцлаве.

Еще одна популярная выпечка – хрусты, или фаворки. Это пресное тесто, жареное в масле и присыпанное сахарной пудрой.

"На выпечку в "жирный четверг" тратят в среднем от 160 до 200 гривен. Едят не только сладкое, но и много употребляют алкоголя. Его во время пасхального поста нельзя", -продолжает Наталья.

Пасху в Польше в этом году будут праздновать на месяц раньше – 4 апреля. В Украине празднование будет 2 мая.