Поможет нам не раствориться в "русском мире", - эксперт про языковой закон

Максим Стриха: только у нас можно жить в Украине, сделать здесь карьеру и не владеть украинским. Нужно совмещать стимулы с санкциями. Фото: Тарас Подолян

Ни одна страна не посягает на частную сферу жизни человека. В то же время устанавливает правила для публичной.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал ученый, заместитель министра образования и науки Максим Стриха, комментируя Закон о языке.

"Интегрируя мигрантов, Европа учит их своих языков. Только у нас можно жить в Украине, сделать здесь карьеру и не владеть украинским. Нужно совмещать стимулы с санкциями". - объясняет эксперт.

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По его словам, каждое нормальный европейское государство пытается защитить язык от внешних негативных воздействий.

"Только Ирландия не смогла этого сделать и вывести его из музейного статуса. Однако они имели другой барьер против захватчиков-англичан. Ирландцы были католиками, а британцы - протестантами. Это позволяло им держать свою независимость. И россияне, и украинцы - преимущественно православные. Если исчезнет еще фактор языка, есть риск раствориться в "русском мире", - добавляет Максим Стриха.

Полное интервью с Максимом Стрихой читайте в журнале "Країна" от 8 августа.