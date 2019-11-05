"Помогите Нестору избавиться от тяжелого недуга" — сестра умоляет спасти своего младшего брата

Автор: Фото предоставлено Илоной Тышкевич Нестор страдает от постоянных эпилептических припадков, частой рвоты и проблем с мочевыводящей системой.

10-летний Нестор Тышкевич из села Родниковка Уманского района Черкасской области страдает синдромом Штурге-Вебера. Мальчика беспокоят постоянные эпилептические припадки, появление новообразований на гемангиоме над левой бровью, частые рвоты, проблемы с мочевыводящей системой. В Украине нет соответствующего обследования, чтобы назначить правильное лечение. Помочь могут в клинике Барселоны. На обследование нужно около 16 тыс.евро.

"Нестор является моим родным братом. Он родился с родимым пятном на тройничном нерве, слева возле уха. В полгода перенес кому в результате нагноения кишечника. Было лечение и обследования во многих больницах и "Охматдете". Заподозрили синдром Штурге-Вебера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Хотела сделать селфи для матери, которая в Польше на заработках" — Каролину Петренко поразил ток, нужна помощь

В марте Нестор был на консультации у Антонио Руссе — врача епилептолога из Испании. Он откорректировал лечение, уменьшил дозы препаратов. Состояние Нестора несколько облегчилось. Стал лучше есть, уменьшились боли в животе. Может взять в руки ручку и рисовать.

1 января Антонио Руссе ждет Нестора на обследование с помощью специального видео, которое будет проводиться в течение четырех суток. В Украине такого не делают. Лечение, которое назначат Нестору, должно избавить его от страшных ежедневных судорог. Назначат лечение сопутствующим диагнозам.

На обследование мы должны собрать 15 тысяч 724 евро. Для нас это неподъемная сумма. Мы живем с мамой и моим 6-летним сыном. Если не успеем собрать деньги, дополнительный месяц будет дороже на тысячу евро. Очень просим неравнодушных людей откликнуться на нашу просьбу. Помогите Нестору избавиться от тяжелого недуга", — рассказывает Gazeta.ua родная сестра Илона Тышкевич.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 4149 4991 3006 7778 (мама Тышкевич Юлия Павловна).