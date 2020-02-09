Помогает в бедности и защищает от злых намерений: украинцы поминают святого Иоанна Златоуста

Иоанн Златоуст помогает выработать грамотную речь Фото: azbyka.ru

9 февраля православные христиане чтят память Иоанна Златоуста, известного также как архиепископ Константинопольский.

В этот день отмечается перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста из города Коман в Константинополь.

Святой Иоанн Златоуст - покровитель людей, чей род деятельности связан с общением с другими людьми.

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Молитвы к святому должны помочь выработать правильную, грамотную речь, например: адвокатам, дикторам, ораторам, журналистам.

Святой Иоанн помогает в обучении, в приобретении мудрости и укреплении духовности.

Икона Иоанна Златоуста в доме защитит от злых намерений, поможет преодолеть бедность или выбраться из нищеты и обрести благополучие.

На Иоанна Златоуста принято поминать близких и готовить ритуальные блюда, например, открытые пироги с солеными начинками: грибами, мясом или рыбой.