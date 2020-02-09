Помогает в бедности и защищает от злых намерений: украинцы поминают святого Иоанна Златоуста

9 февраля православные христиане чтят память Иоанна Златоуста, известного также как архиепископ Константинопольский.
В этот день отмечается перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста из города Коман в Константинополь.
Святой Иоанн Златоуст - покровитель людей, чей род деятельности связан с общением с другими людьми.
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Молитвы к святому должны помочь выработать правильную, грамотную речь, например: адвокатам, дикторам, ораторам, журналистам.
Святой Иоанн помогает в обучении, в приобретении мудрости и укреплении духовности.
Икона Иоанна Златоуста в доме защитит от злых намерений, поможет преодолеть бедность или выбраться из нищеты и обрести благополучие.
На Иоанна Златоуста принято поминать близких и готовить ритуальные блюда, например, открытые пироги с солеными начинками: грибами, мясом или рыбой.
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