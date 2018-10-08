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понедельник, 08 октября 2018 15:44

"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией

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&quot;Помнят, что такое &quot;русский мир&quot; - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Петр Олещук: Другие партии, прошедшие в Сейм, не хотят сотрудничать со "Согласием". Фото: DW

Победа пророссийской партии "Согласие" в Латвии похожа на возможный неплохой результат "Оппозиционного блока" на украинских выборах 2019-го

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Петр Олещук.

"Реально политический вектор страны им изменить не удастся. Такой результат свидетельствует о том, что пророссийский избиратель консолидировано голосует. Пролатвийський электорат выбирает среди нескольких партий. Соответственно их показатели меньше, чем у "Согласия", - сказал он.

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По мнению политолога, этой победы недостаточно, чтобы сформировать большинство и единолично влиять на политику страны.

"Другие партии, прошедшие в Сейм, не хотят сотрудничать с "Согласием". Большинство из латвийских политсил выступают за национальные интересы своей страны. Коалиция с пророссийской партией станет очень токсичной для них. Потеряют электоральную поддержку. Большинство будут формировать без "Согласия". Сложившаяся коалиция будет выдвигать кандидатуру на пост премьер-министра", - объясняет Петр Олещук.

Латвия является членом Европейского союза и Североатлантического альянса, напоминает он.

"Поэтому она не может существенно изменить политический вектор в сторону Москвы. Страна зависима от сотрудничества с этими организациями. Политика в отношении Украины тоже будет устойчивой. Латвия помнит, что такое "русский мир", - добавляет политолог.

На парламентских выборах в Латвии 6 октября наибольшее количество голосов получила пророссийская партия "Согласие". Ее возглавляет мэр Риги Нил Ушаков. За нее проголосовали 20% избирателей. Вторую позицию с 14% голосов и 16 мандатов получила популистская "Кому принадлежит государство". Новая консервативная партия - на третьем месте с поддержкой в 13,6%, что тоже гарантирует 16 мандатов. "Партия зеленых и крестьян" во главе с нынешним премьером Марисом Кучинкисом получила 10%. В общем в Сейм Латвии прошли 7 политических сил. Остальные не преодолели 5% избирательный барьер. Обновились две трети парламента. Лишь 35 из 100 депутатов смогли сохранить свои мандаты.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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