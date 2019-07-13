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суббота, 13 июля 2019 14:29

Помилованый политический заключенный рассказал о пытках в российской колонии

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Помилованый политический заключенный рассказал о пытках в российской колонии
Бывший узник Кремля рассказал о пытках, которые он там пережил. Фото: Новинарня

Политический заключенный Сергей Литвинов рассказал об издевательствах, которые над ним продоводились во время пребывания в российской колонии.

13 июля его освободили из Диканевской исправительной колонии в Харькове после 4 месяцев пребывания. Туда его отправили после того, как освободили из российской колонии, пишет hromadske.ua

"Осуществляли пытки следователи, прокуроры и высшие люди, которые находятся в Москве у Путина. Хочу сказать, что Путин - это нехороший человек. И пытали, и издевались, и унижали и все, что можно было", - заявил Литвинов.

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"Я ничего хорошего там так и не увидел, все было больно и жестоко", - добавил он.

Экс-заключенный благодарит Зеленского за помилование и общественность и СМИ за поддержку.

Зеленский помиловал 72-летнего уроженца России Вячеслава Высоцкого. Он был в так называемом "списке на обмен", передает Минюст. Высоцкий был в списке тех, кого Украина планировала обменять на украинском, находящихся в тюрьмах России и аннексированного Крыму.

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Дата
13
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