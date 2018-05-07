Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед

Александр Саган: Люди с иконами останавливали наши колонны БТРов и танков на Донбассе. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Поместная церковь завершит цикл создания независимости - Александр Саган

Если 20 процентов религиозных организаций в государстве контролируются извне, политическая независимость не может быть полной. 2014-й доказал, что это - правда.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал религиовед Александр Саган.

"За 20 лет нам вырастили поколение, которое взяло в руки автоматы против своего государства. В значительной степени это происходило и через церковь. Люди с иконами останавливали наши колонны БТРов и танков на Донбассе. Священники бегали с автоматами и громили избирательные участки", - говорит он .

Поместная церковь завершит создание политической независимости, считает религиовед.

"Наш первый президент был коммунистом и не понимал важность религиозного фактора. Кравчук не поддержал потуги украинских сил, которые выступали за независимость церкви. Тогда даже Московский патриархат в Украине (Киевского еще не было. - Gazeta.ua) сказал, что хочет поместной церкви. За месяц к референдуму о независимости митрополит Филарет собрал в Печерской лавре поместный Собор Украинской православной церкви. На повестке дня был один вопрос - церковная автокефалия. Почти все участники собора подписали это обращение. И пошли с этой просьбой почему-то к Московской патриархии. Но Москва нам - не церковь-мать", - говорит он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приходы, которые не захотят к Украинской церкви, должны изменить свои названия - патриарх Филарет

Мы были под юрисдикцией Константинополя, от него принимали веру, отмечает Александр Саган.

"Украинцы крестили Москву. Поэтому обращаться к ней с просьбой об автокефалии нелогично. Кстати, Москва до сих пор не дала ответа на просьбу 1991 года. Затем она включила репрессивную машину. На епископов жестко давили. Почти все отказались от подписей в обращении, кроме митрополита Филарета и еще двух епископов. В 1992-м произошло становление Киевского патриархата. Дальше - годы межцерковных противостояний. Трудно было найти общий знаменатель для обращения к Вселенскому патриархату", - добавляет религиовед.

Полное интервью с Александром Саганом читайте в журнале "Країна" от 10 мая.