Помещение для работников ТРЦ будут строить по-новому

Новые требования по комфорту помещений учитывать необходимость устанавливать там душевые кабинки, комнаты для приема пищи и тому подобное. Фото: delo.ua

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ установило требования к проектированию помещений для персонала торгово-развлекательных центров.

Новые строительные нормы вступят в силу через три месяца - в конце мая 2019 года. Ими строителей и владельцев ТРЦ обяжут проектировать комфортные помещения, а также места для парковки для работников дошкольных учреждений, - сообщили в Министерстве.

"Ведь сегодня в действующих нормах нет требований к проектированию бытовых помещений или отдельных паркомест для работников таких центров. Есть только общие требования как проектировать различные объекты обслуживания в составе ТРЦ и парковки для посетителей. Поэтому, чтобы обеспечить удобство и комфорт людей, работающих в торговых центрах, мы решили пересмотреть нормы и прописали требования по проектированию в составе ТЦ и ТРЦ ", - сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

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Новые требования по комфорту помещений будут учитывать необходимость устанавливать там душевые кабинки, комнаты для приема пищи и тому подобное. Также нормы обяжут владельцев ТРЦ обустраивать отдельные остановки для автобусов и автомобилей, обслуживающих такие заведения.

В Украине вступили в силу обновленные строительные нормы, которые позволяют строить детские площадки на крышах невысоких сооружений.