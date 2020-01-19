Полярники отметили Крещение на Антарктиде

Полярники купались в бухте. Фото: "Цензор"

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" отметили Крещение купанием в бухте с ледяной водой.

"Украинские полярники отметили Крещение традиционным купанием в бухте Марина Пойнт. Температура воды в антарктической "купели" - минус 0,5 градуса", - говорится в сообщении пресс-службы Национального антарктического научного центра.

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Перед этим желающие посетили часовню Св. Владимира, которая действует на станции с 2011 года. Это самая южная часовня Православной церкви Украины.

Ежегодно 19 января православные верующие отмечают древний церковный праздник - Крещение. Согласно истории в этот день крестился Иисус в реке Иордан. Главной традицией Богоявления является крещения водоемов и ныряния в них. Считается, что Иорданская вода, лечит телесные и духовные болезни. Gazeta.ua рекомендует ТОП-5 советов, которые помогут безопасно нырять в Крещение.