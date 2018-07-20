Поляки решили не отгораживаться забором от Украины

EFSA считает эффективными заграждения на незначительных участках местности и создание небольших ловушек. Фото: kordon.in.ua

Польское правительство не будет строить на границе с Беларусью и Украиной заграждения от диких кабанов.

Такое решение Польша приняла на основе профессиональной оценки Европейского агентства безопасности пищевой продукции (EFSA), которая критически высказалась относительно эффективности этого заграждения для защиты от африканской чумы свиней (АЧС), - пишет "Укрінформ".

"Строительство долгого забора не является эффективным. Такую оценку было выдано на прошлой неделе и на ней базируется решение польского правительства отказаться от строительства ", - заявил министр сельского хозяйства страны Ян Кшиштоф Ардановски.

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EFSA считает эффективными заграждения на незначительных участках местности и создание небольших ловушек.

Средства, которые планировали потратить на строительство заграждения, используют на защиту от АЧС в фермерских хозяйствах. Кроме того, вероятно, из этих средств будет финансироваться деятельность охотничьих обществ по отстрелу диких кабанов.

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