Поляки будут искать газ в Украине

Поисковые работы будут проводить на Прикарпатье у границы с Польшей. Фото: pixabay

Геологоразведочные работы по поиску газа на западной Украине начнет польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.

Залежи будуть искать осенью совместно с компанией Energy Resources of Ukraine (ERU), рассказал председатель правления PGNiG Ежи Квецинський, передает "Укрінформ".

По его словам, поисковые работы будут проводить на Прикарпатье у границы с Польшей. Сейчас идет подготовка к их проведению.

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Квецинський предполагает, что потенциал залежей газа с украинской стороны границы значительно выше, чем в польской ​​пограничной зоне Подкарпатского воеводства. Руководитель PGNiG отметил, что компания также заинтересована в поисках газа на востоке Украины.

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