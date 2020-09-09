Запустили сервис, который сравнивает цены на газ

Разработал идею сервиса аналитический центр "DiXi Group". Фото: pixabay.com

Первый в Украине сервис сравнения цен на газ для бытовых потребителей "Газотека" заработал в тестовом режиме.

Там можно узнать цены поставщиков природного газа в разных регионах. Сервис дает возможность сравнить цены от более чем 30 компаний и оценить потенциальную экономию от смены поставщика в течение года.

Разработал идею сервиса аналитический центр DiXi Group, сообщает "Украинская энергетика".

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В перспективе команда планирует расширить функционал так, чтобы пользователи могли подавать необходимые документы и заявление на присоединение к выбранному поставщику. Еще хотят, чтобы на сайте "Газотеки" можно было полностью проходить и отслеживать процедуру смены поставщика газа.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения в октябре 2020 года будет колебаться от 4700 до 5000 грн за тысячу кубометров.