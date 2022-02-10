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четверг, 10 февраля 2022 10:46

Получить деньги по е-больничному: опубликовали инструкцию

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Получить деньги по е-больничному: опубликовали инструкцию
Работодатель будет видеть больничный в своем кабинете страхователей со дня его открытия. Фото: pixabay.com

Финансирование пособия по временной нетрудоспособности осуществляется на основании заявления-расчета, которое работодатель подает в Фонд социального страхования.

Фонд соцстраха обнародовал пошаговую инструкцию о том, как получить средства по электронному больничному.

"Дата получения Фондом заявления от работодателя, а не дата создания е-больничного в первую очередь влияет на время получения пособия. После того как семейный врач создаст медицинское заключение о временной нетрудоспособности, нужно уведомить об этом работодателя любым удобным обоим способом - например, по телефону", - говорится в сообщении.

Свидетельством того, что электронный больничный успешно сформировали, является его наличие в личном кабинете застрахованного лица на портале Пенсионного фонда. Также о создании е-больничного Пенсионный фонд оповестит при помощи смс-уведомления. Там будет указан номер е-больничного и период его действия. В то же время уведомление поступит, только если застрахованное лицо предварительно зарегистрировалось на портале и в настройках предоставило согласие на дистанционное информирование.

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Работодатель будет видеть больничный в своем кабинете страхователей со дня его открытия, но назначит пособие только после завершения определенного в нем периода нетрудоспособности и истечения срока, в который врач может внести изменения.

"Когда е-больничный изменит статус на "готово к оплате", работодатель начнет процедуру финансирования. Сначала электронный документ передадут на рассмотрение комиссии по социальному страхованию предприятия для принятия решения о предоставлении материального обеспечения. Срок рассмотрения документов и принятия такого решения - 10 календарных дней с даты выдачи е-больничного", - добавляют в Фонде.

Далее бухгалтерия рассчитает сумму материального обеспечения, сформирует по е-больничному заявление-расчет и передаст ее в Фонд соцстраха на оплату. На этот этап отведено не более пяти рабочих дней.

Следить за оплатой больничных можно в Telegram-канале ФССУ. Информация о состоянии финансирования обновляется по тегу #фінансування_оперативно. После осуществления финансирования понадобится несколько банковских дней, чтобы средства поступили на счет работодателя.

В Украине с 2021 года действует электронный больничный.

Пациенты с признаками коронавируса, гриппа или других респираторных инфекций могут открыть электронный больничный без визита к врачу. Раньше для получения е-больничного визит к врачу был обязательным.

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Дата
10
февраля

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