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вторник, 08 июня 2021 11:22

Полтавского священника наказали за сексистские высказывания

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Полтавского священника наказали за сексистские высказывания
Александра Дедюхина наказали за резкого осуждения абортов. Фото: facebook.com/strierej

Полтавского священника ПЦУ и депутата от "Европейской солидарности" Александра Дедюхина наказали за резкие высказывания об абортах. На днях в Facebook он назвал недоразвитыми тех, кто требует права распоряжаться своим телом.

Епархиальный совет проанализировал ряд сообщений Дедюхина за 2021 год и сделали вывод, что в публикациях фигурируют "высказывания, унижающие человеческое достоинство, разжигающие вражду в обществе на политической почве, противоречат фундаментальным принципам христианской морали и этическим нормам православной аскетики, наносят ущерб авторитету Православной церкви Украины".

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До 19 августа священника отстранили от совершения Божественной литургии, а также заставили прекратить до 6 сентября 2021-го любую публичную деятельность в соцсетях. Кроме того, совет предложил Дедюхину сделать выбор: оставаться священником или быть политиком-блогером.

В то же время участники заседания совета подчеркнули, что "согласно вероучению Православной церкви и здравому смыслу" ребенок до рождения, хотя и находится в утробе матери, однако не является его частью. Он есть человеческой личностью "с момента зачатия, его жизнь ценна, как каждая человеческую жизнь, и нуждается в защите".

Во вторник 1 июня Александр Дедюхин опубликовал в Facebook два поста, резко осуждающих действия женщин, которые в конечном итоге приводят к абортам.

В первом посте священник назвал "недоразвитыми личностями" людей, которые пользуются лозунгом "Мое тело - мое дело". Также, в тексте говорится, что тело женщины не принадлежит ей, как и тело мужчины не принадлежит ему, а эмбрион в утробе не принадлежит родителям.

Особенно негативную реакцию пользователей вызвало утверждение, что "эмбрион в матку попадает в результате определенных действий, совершенных самой женщиной", проиллюстрированной фразой "сучка не захочет - кобель не вскочит".

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Дата
08
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