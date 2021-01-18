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понедельник, 18 января 2021 22:22

Украинцев будут наказывать за проявления сексизма

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Украинцев будут наказывать за проявления сексизма
За проявления сексизма будут наказывать штрафом или админарестом. Фото: glavcom.ua

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроекты, которые предусматривают законодательное урегулирование проявлений сексизма в обществе.

За такое правонарушение будут наказывать штрафами или админарестом. Об этом говорится на сайте ВРУ.

Законопроект №4598 имеет целью создать нормативное основание для запрета проявлений сексизма в обществе. Он предлагает разъяснение термина сексизм - любые действия, жесты, визуальные проявления, произнесенные или написанные слова, практика или поведение, в основе которых лежит идея о том, что человек или группа людей хуже через свой пол, и проявляющиеся в публичной или частной сферах, в сети интернет или вне ее и направлены на:

- нарушение собственного достоинства или прав человека или группы людей;

- сексуальнуюый, психологический ущерб или страдания лица или группы лиц;

- создание угрожающей, враждебной, унизительной или оскорбительной среды; препятствование независимости или полноценному осуществлению прав человека со стороны лица или группы лиц;

- поддержку и усиление гендерных стереотипов.

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Законопроект №4599 предусматривает ответственность за проявления сексизма в обществе. В Уголовном кодексе предлагается дополнить статью 173-2.

Граждан за проявление сексизма будут ждать штраф от 10 до 20 нпмг, или общественные работы от 30 до 40 часов.

Предполагается также админарест до 7 суток. За повторное правонарушение человеку может грозить админаресте до 15 суток.

Оба законопроекта зарегистрировали нардепы от фракции "Слуга народа".

Законопроект о сокращении количества народных депутатов должен попасть на голосование в сессионный зал ВР на последней пленарной неделе января - до начала следующей сессии парламента.

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