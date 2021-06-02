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среда, 02 июня 2021 18:48

"Сучка не захочет - кобель не вскочит" - депутат-священник вляпался в сексистский скандал
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Сексистский скандал вокруг резонансного сообщения протоиерея Александра Дедюхина, действующего депутата Полтавского городского совета от партии "Европейская Солидарность", набирает обороты в сети.

Священник Александр Дедюхин - депутат городского совета и украинский блогер
Фото: facebook.com/strierej
Священник и депутат Александр Дедюхин написал скандальный сообщение об абортах, в котором сравнил женщину с сучкой
Увидев, какой резонанс вызвал его пост, Дедюхин отредактировал текст
Народный депутат Ирина Геращенко осудила сексистские высказывания в отношении женщин
Волонтер Данная Яровая рассказала о собственном горьком опыте и истории знакомых женщин

Во вторник 1 июня 47-летний настоятель Свято-Николаевского храма Православной церкви Украины в Полтаве Александр Дедюхин опубликовал на своей странице в Facebook два поста, резко осуждающих действия женщин, которые в конечном итоге приводят к абортам.

В первом посте священник назвал "недоразвитыми личностями" людей, которые пользуются лозунгом "Мое тело - мое дело". Также, в тексте говорится, что тело женщины не принадлежит ей, как и тело мужчины на принадлежит ему, а эмбрион в утробе не принадлежит родителям.

"Это отдельная личность. И ее тело уже совсем не дело тех, кто ее начал", - написал Дедюхин.

Автор: facebook.com/strierej
 

Он, к слову, не первый год входит в ТОП-50 блогеров, а также сопровождао пятого президента Украины Петра Порошенко в визите в Турцию, когда наша страна получила томос.

Неудивительно, что сообщение вызвало шквал комментариев и бурное обсуждение темы.

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Как реакцию на него, священник и депутат вечером написал другой пост. Который вызвал взрыв в комментариях.

Особенно негативную реакцию пользователей вызвало утверждение, что "эмбрион в матку попадает в результате определенных действий, совершенных самой женщиной", проиллюстрированной фразой "Сучка не захочет - кобель не вскочит".

Автор: facebook.com/strierej
  Священник и депутат Александр Дедюхин написал скандальный сообщение об абортах, в котором сравнил женщину с сучкой
Священник и депутат Александр Дедюхин написал скандальный сообщение об абортах, в котором сравнил женщину с сучкой

Впоследствии текст поста был исправлен - из него блогер убрал скандальную фразу. Однако, сетями распространяют скриншоты, которые пользователи сделали в первые минуты.

Многие ожидают официальное заявление от партии "Европейская Солидарность" и от руководства Православной Церкви Украины, которой подчиняется священник.

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Народный депутат Ирина Геращенко во вторник написала в Facebook сообщение, в котором признала, что украинское общество - сексистское, такие люди есть во многих партиях, и "ЕС" - не исключение.

Автор: facebook.com/iryna.gerashchenko
  Народный депутат Ирина Геращенко осудила сексистские высказывания в отношении женщин
Народный депутат Ирина Геращенко осудила сексистские высказывания в отношении женщин

"Защита семейных ценностей не имеет ничего общего с унижением женщины, запретом ей права выбора, навязыванием домостроя", - написала Геращенко.

В сети ширится волна сообщений, где пользовательница приводят примеры, когда для женщины единственным разумным выходом может быть аборт.

В частности, волонтер Богдана (Дана) Яровая написала большой пост, в котором поделилась собственным горьким опытом и историями знакомых женщин.

Автор: facebook.com/dana.yarovaya
  Волонтер Данная Яровая рассказала о собственном горьком опыте и истории знакомых женщин
Волонтер Данная Яровая рассказала о собственном горьком опыте и истории знакомых женщин

К слову, Александ Дедюхин женат, имеет троих детей - дочерей.

Настоятель полтавского Свято-Николаевского храма Александр Дедюхин предложил своим прихожанам пожертвовать деньги на машину. Пост с призывом святой отец опубликовал на своей странице в соцсети. На сегодня долг выплатил не полностью, но основную сумму отдал - благодаря пожертвованиям.

Идею сбора средств священнику подсказал прихожанин. Дедюхин рассказал, что этот мужчина узнал о долге и дал настоятелю 100 грн.

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