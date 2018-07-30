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понедельник, 30 июля 2018 12:17

Польский водитель вернул украинцу заработанные деньги

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Польский водитель вернул украинцу заработанные деньги
Украинец больше года работал в Польше на строительстве и откладывал каждую заработанную копейку для своей семьи. Фото: scontent.fiev3-1.fna.fbcdn.net

В польском Вроцлаве водитель общественного транспорта вернул украинскому гастарбайтеру пакет, в котором было почти $8000, €945 и 575 злотых.

Водитель автобуса № 122 на пути к автовокзалу нашел сумку с крупной суммой наличных в валюте. Он сразу сообщил о находке в Центр дорожного движения, в пакете находились контакты владельца, с помощью которых удалось вернуть потерянную вещь, - пишет in.Poland

Сотрудники Центра обратились в полицию и сообщили о находке.

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Договорились, что водитель автобуса передаст найденное полиции. Стражи порядка прибыли на место встречи вместе с владельцем денег - гражданином Украины. Тот забрал свое имущество.

"Водитель автобуса заметил пакет на автобусном сидении. В нем было большое количество наличных и документы ", - отметили полицейские.

Мужчина больше года работал в Польше на строительстве и откладывал каждую заработанную копейку для семьи, оставшейся в Украине.

"Украинец носил при себе все деньги, которые ему удалось заработать, с тех пор, как он приехал в Польшу", - сказали в полиции.

Сварщику из Украины, который официально работал на заработках в Польше, недоплатили в среднем 25 тыс. злотых, что составляет около 200 тыс. грн.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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