Польские врачи бесплатно прооперируют 150 украинок с онкоболезнями

Польша поможет Украине с онкобольными. Фото: Украинская правда

Женщин с онкологией шейки матки и эндометрией будут направлять на бесплатные операции в Польшу.

Проект запустили "Госпиталь Шептицкого" совместно со "Szpital na Klinach" и Экуменическим комитетом медицинской и социальной помощи, сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на медицинское учреждение.

Онкобольные женщины должны заполнить гугл-форму. Эту заявку пересмотрит врач-онколог, после чего пригласит в госпиталь, где в случае необходимости дообследует их. Далее последует окончательная выборка и пациенты поедут в Польшу.

"Операции будут проходить в клинике наших партнеров в Польше. Операция и послеоперационный период будут бесплатными. Так мы сможем помочь многим женщинам, имеющим онкологическое заболевание. Наш врач-онколог будет делать выборку именно по этому диагнозу, а уже тогда мы будем направлять в Польшу на оперативное вмешательство, которое будет происходить на очень точном современном оборудовании Da Vinci, дает наименьшие риски развития послеоперационных и операционных осложнений", – отметила медицинский директор госпиталя Роксолана Вельгуш.

С января по август 2021 года в Украине умерли 439,4 тыс. человек. Смерти от Covid-19 заняли третье место – после болезней системы кровообращения и рака.