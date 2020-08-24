Музыкант записал заявление. Фото: "Главред"

Бывший лидер группы "Тартак" Александр Положинский отказался от ордена "За заслуги".

Он был награжден президентским указом от 21 августа 2020 года. Свое обращение музыкант опубликовал в Facebook.

Положинский заявил, что сегодня на Марше защитников Отечества шло "много людей, которые действительно заслуживают высокую государственную награду".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский сказал, когда проведет парад ко Дню Независимости

"В этом ордена заслуживают люди, которые безосновательно содержатся в тюрьме по "делу Шеремета", - сказал музыкант.

"Ордена и медали оставьте тем, кому они нужны и кто их заслуживает", - резюмировал Положинский, обращаясь к Зеленскому.

Режиссер Олег Сенцов, который отбывал политзаключение в России, резко прокомментировал официальное празднование Дня Независимости в Киеве.