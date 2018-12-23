Политзаключенный Павел Гриб почти ослеп

Павел Гриб в критическом состоянии. Фото: Корреспондент

Состояние политзаключенного Павла Гриба ухудшается. Он уже практически потерял зрение, а также у него ухудшилась память

"Я не медик, чтобы ставить диагноз, но даже по внешним признакам видно, что состояние Павла ухудшается. Если сравнить с тем, что было в декабре прошлого года, когда я начала защищать его в суде, и тем, что сейчас, не обязательно быть врачом, чтобы понять: здоровье парня сдает", — в интервью "Главкому" сообщила адвокат Гриба Марина Дубровина.

По словам Дубровиной, зрение Гриба значительно ухудшилось, он практически ослеп.

"Он часто просто не способен прочитать документы, которые я ему передаю, даже лица людей ему трудно разглядеть. Павлу сложно участвовать в судебных заседаниях, поскольку он даже свидетелей видит плохо", — добавила адвокат.

Дубровина отметила, что Гриб "начал плохо ориентироваться: даже очень простые вещи мне надо ему объясняет по несколько раз".

"Не знаю, что на это влияет, возможно, всему виной сильное нервное напряжение. Ухудшилась память, он плохо запоминает", — отметила она.

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