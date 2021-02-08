"Политические предпочтения людей свидетельствуют, что можем пробить дно" - Стасив

Остап Стасив: Опасные процессы происходят не только на востоке государства, а и на западе. Фото: Сергей Старостенко

Контрреволюция - это радикальное возвращения. В Украине этого пока не произошло.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал социальный предприниматель, соучредитель Открытого университета Майдана Остап Стасив.

"Но риск высокий. Сегодняшние политические предпочтения людей свидетельствуют, что можем пробить дно. Речь не только про восток Украины. Опасные процессы происходят и на западе. Например, на Закарпатье", - говорит эксперт.

Но, по его словам, есть шанс избежать этого.

"Приближаемся к точке невозврата, страна будет вынуждена пережить большие испытания. Дальнейшее движение будет зависеть от того, насколько готово общество. Хватит ли за нам качественного меньшинства, чтобы удержать ситуацию", - добавляет Остап Стасив.

Полное интервью читайте в номере от 4 февраля.

"Открытый Университет Майдана" - образовательный проект и одноименная общественная организация в Украине. Берет начало с инициативы, которая возникла во время событий на Майдане 2013 года. Создан, чтобы способствовать формированию качественного гражданского общества через образование. Обучение на бесплатной онлайн-платформе прошли почти 100 000 студентов.