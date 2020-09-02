Политэксперт Николай Спиридонов: "Минздрав подготовил медицинскую систему к ухудшению ситуации с эпидемией". Фото: УНИАН

Політексперт Микола Спірідонов: "МОЗ підготувало медичну систему до погіршення ситуації з епідемією". Фото: Уніан

Деятельность Министерства здравоохранения по борьбе с эпидемией и подготовки ко второй волне коронавируса - это редкий случай, когда власти пытаются предупредить катастрофу, а не ликвидировать ее последствия.

Таким мнением на своей странице в Facebook поделился политический эксперт Николай Спиридонов.

"Сейчас многие ведут речь о второй волне коронавируса в стране, о сезоне гриппа и ОРВИ в осенне-зимний период. Как по мне, то вторая волна ковида уже стартовала. Причем еще в начале августа, когда в Украине начали фиксировать стремительный рост количества инфицированных", - считает эксперт.

По его словам, Минздрав не терял времени и готовил медицинскую систему к ухудшению ситуации с эпидемией. Он также добавил, что уже сейчас в Украине в больницах второй волны есть более 10 тыс. коек, четверть из которых снабжены подачей кислорода.

"Это количество обещают довести до 80% в ближайшее время. Редкий случай, когда власти пытаются предупреждать катастрофу, а не ликвидировать ее последствия. Зафиксировано значительное увеличение количества госпитализированных в течение последней недели: за 24-30 августа были госпитализированы 2829 человек, за 17-23 августа - 2699, за 18-24 мая - 749. Количество госпитализаций увеличилось почти в четыре раза", - подчеркнул Спиридонов.

Однако, отметил эксперт, вся подготовка к ухудшению эпидемической ситуации может оказаться бесполезной, если люди не будут ответственно относиться к карантину и не будут придерживаться базовых правил.

"Теперь главное, чтобы отношение людей в целом не было таким безответственным по отношению к противоэпидемическим мероприятиям и в принципе - к своему здоровью. Учитывая то, что в Украине есть еще и серьезная кадровая проблема в медицинской отрасли, такое легкомысленное отношение может всем нам очень дорого стоить", - подытожил Спиридонов.